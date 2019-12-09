9000 درهم ثمن «عشاء رأس السنة» بمطعم.. و100% إشغال الغرف الفندقية في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

رفعت مطاعم فندقية في دبي أسعار الحجوزات الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد 2020، بنسب جاوزت 400%، مقارنة بالأوقات المعتادة، خصوصاً تلك التي توفر إطلالات على مواقع الألعاب النارية، والمعالم المميزة في الإمارة، في وقت تتجه فيها المنشآت الفندقية إلى تسجيل مستويات إشغال بنسبة 100%.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، وصلت الأسعار في مطعم فاخر بفندق يطل على «شاطئ جميرا» إلى 9000 درهم للشخص الواحد، فيما سجلت بعض المطاعم المطلة على «الشاطئ» حجوزات كاملة العدد بنسبة 100%. كما راوحت أسعار عروض العشاء في المنشآت الفندقية في «نخلة جميرا» بين 1200 و3300 درهم.

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة إن معظم الفنادق العاملة في دبي بدأت بالاستعداد مبكراً لاحتفالات العام الجديد، وطرحت العديد من العروض الخاصة بالمطاعم وعلى الغرف الفندقية، مشيرين إلى أن أسعار المطاعم ترتفع في ظل الإقبال الكبير من قبل السياح، فضلاً عن سكان الدولة، لمشاهدة عروض الألعاب النارية، أو الاستمتاع بالحفلات والأنشطة الترفيهية في الإمارة التي تعتبر واحدة من أبرز وأشهر الوجهات السياحية في العالم لاحتفالات العام الجديد.

عروض الحجوزات

وتفصيلاً، رفعت مطاعم فندقية في دبي أسعار الحجوزات الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد 2020 إلى مستويات كبيرة، وبنسب جاوزت 400%، مقارنة بالأوقات المعتادة، خصوصاً تلك التي لها إطلالات على مواقع الألعاب النارية، والمعالم المميزة في الإمارة.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، وصول الأسعار في مطعم فاخر بفندق يطل على «شاطئ جميرا» إلى 9000 درهم للشخص الواحد، ونحو 8000 درهم في مطعم آخر يوفر إطلالة مشابهة على الشاطئ.

وطرح العديد من المطاعم في المنشآت الفندقية الكائنة في «نخلة جميرا» عروضاً على حفلات العشاء تراوح بين 1200 و3300 درهم، وتصل في مطاعم أخرى إلى 550 درهماً ضمن عروض محددة.

باقات خاصة

كما طرحت مطاعم باقات خاصة بالأسعار للفئات العمرية دون سن 12 عاماً، فيما تضمنت بعض العروض أسعاراً مخصصة للمجموعات التي تزيد عدد أفرادها على سبعة أشخاص، وأخرى تشمل الحجز في المطعم مع ليلة فندقية ضمن باقة شاملة. وتتباين الأسعار بناءً على قوائم الطعام التي يختارها المتعامل، إضافة إلى الحفلات والبرامج الترفيهية المرافقة.

منطقة «داون تاون»

أما بالنسبة للفنادق المطلة على منطقة «داون تاون» التي تعد من أكثر المناطق السياحية شهرة في العالم، فقد وصلت أسعار الحجوزات في المطاعم الفندقية من فئة خمس نجوم المطلة على «نافورة دبي» والمناظر الفريدة لـ«برج خليفة» إلى نحو 4000 درهم للشخص الواحد، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة صباحاً. وتقل الأسعار لمطاعم أخرى إلى نحو 700 درهم بالنسبة لحجوزات المجموعات.

وحددت مطاعم خارج المنشآت الفندقية وتطل على منطقة «داون تاون»، أسعاراً مبدئية للشخص الواحد تبدأ من 600 درهم، على أن ترتفع تدريجياً كلما اقترب موعد بداية العام الجديد. وسجلت مطاعم منطقة «مرسى دبي» والممشى أسعاراً تبدأ من نحو 500 درهم للشخص.

استعداد مبكر

بدوره، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن معظم الفنادق العاملة في دبي بدأت بالاستعداد مبكراً لاحتفالات العام الجديد، وطرحت العديد من العروض الخاصة بالمطاعم وعلى الغرف الفندقية، مشيراً إلى أن فنادق دبي تسجل مستويات إشغال تصل إلى 100% خلال ليلة رأس السنة، بدعم من السياحة الخارجية الزائرة للإمارة للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف أن معظم الحجوزات تأتي من الأسواق الدولية بالنسبة للزوار الذين يفضلون قضاء ليلة رأس السنة في دبي، التي تعتبر واحدة من أبرز وأشهر الوجهات السياحية لاحتفالات العام الجديد، لافتاً إلى أن أسعار الغرف الفندقية لحجوزات رأس السنة بدأت بالارتفاع التدريجي منذ فترة طويلة.

وأوضح أن الفنادق عموماً تلجأ عادة إلى طرح أسعار مبدئية على الغرف الفندقية تبدأ، على سبيل المثال، من 1500 درهم، وترتفع بنسبة تراوح بين 30 و40% كلما ارتفعت معدلات الإشغال، ثم تزداد تدريجياً حتى تصل نسب الارتفاع في أحيان إلى 600% وأكثر للحجوزات التي تتم في 29 أو 30 ديسمبر.

وأكد العوا أن دبي توفر لزوارها خلال احتفالات ليلة رأس السنة العديد من الأنشطة والخبرات التي تستقطب الملايين من الزوار وهي محطة سياحية بارزة، فيما توفر الفنادق والمطاعم خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، خصوصاً مع التنوع الكبير في المنتج السياحي بالإمارة خلال السنوات الماضية.

وبين أن أسعار المطاعم ترتفع بدروها خلال ليلة رأس السنة، في ظل الإقبال الكبير من قبل السياح، فضلاً عن سكان الدولة، لمشاهدة عروض الألعاب النارية، أو الاستمتاع بالحفلات والأنشطة الترفيهية، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الفنادق يطرح عروضاً خاصة بالعائلات.

مناسبة استثنائية

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«مجموعة البادي للسفريات»، محمد الصاوي، إن ليلة رأس السنة هي مناسبة استثنائية في دبي من حيث مستويات التدفق السياحي إلى الإمارة من مختلف الأسواق، فضلاً عن الأسعار، مشيراً إلى أن معظم المنشآت الفندقية تسجل مستويات إشغال تصل إلى 100% خلال هذه المناسبة.

وأضاف أن الأسعار ترتفع إلى مستويات كبيرة بالنسبة للغرف الفندقية أو المطاعم، في ظل مستويات الإشغال والإقبال العاليين.

وأكد أن دبي تعتبر مقصداً بارزاً لاحتفالات العام الجديد على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن الرحلات الجوية إلى الدولة تسجل بدورها مستويات إشغال مرتفعة.

وجهة عالمية

من جانبه، قال المدير العام لفندق «رامادا جميرا»، وائل الباهي، إن الأسعار ترتفع بنسب كبيرة مقارنة بالأيام المعتادة، لكنها في المستويات نفسها، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطلب العالي على دبي كوجهة سياحية شهيرة وبارزة عالمياً.

وأضاف الباهي أن معدلات الإشغال في المنشآت الفندقية في دبي على غرار العام الماضي ستصل إلى 100%، مشيراً إلى مستويات إقبال مرتفعة من أسواق ألمانيا وروسيا وبريطانياً فضلاً عن الصين والهند.

وقال: «مع قرب بدء مهرجان دبي للتسوّق، فإننا نتوقع ارتفاع التدفق السياحي من الأسواق الخليجية».

حجوزات كاملة العدد

أكد تنفيذي حجوزات في مجموعة فندقية فاخرة من فئة خمس نجوم، فضّل عدم ذكر اسمه، أن بعض المطاعم المطلة على «شاطئ جميرا» سجلت حجوزات كاملة العدد بنسبة 100%، مشيراً إلى مستويات إقبال كبيرة من المجموعات والشركات لاحتفالات العام الجديد.