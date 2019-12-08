«ماج 318» برج سكني يضم حمام سباحة أوليمبياً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ماج 318» برجاً سكنياً متميزاً في منطقة الخليج التجاري، وتبلغ كلفته الاستثمارية أكثر من نصف مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر أبريل 2020، ويضم 439 وحدة سكنية، وتم إنجاز 65% من البرج بأسرع مما كان مخططاً له من قِبَل المطور.

ونال المشروع تصنيف «المشروع السكني لعام 2019» من إحدى الجهات المتخصصة، تقديراً لتصميمه المتميز، وما يحمله من مواصفات الابتكار والإبداع. ويتميز موقع البرج بأنه يربط بين منطقة «داون تاون»، والخليج التجاري على «دبي مول»، و«برج خليفة» من جهة، وقناة دبي المائية من جهة أخرى. ويتكون البرج من 22 طابقاً، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وخمسة طوابق لصف السيارات، ويشتمل على ستة مصاعد، كما يحتوي البرج على حمام سباحة أوليمبي.