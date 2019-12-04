اقتصادية دبي توجه التجار إلى سحب حافظات الشاي والقهوة المحتوية «إسبستوس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى ضرورة سحب جميع حافظات الشاي والقهوة «الدلات» في دبي، التي تحتوي مادة «الإسبستوس» التي قد تؤثر على صحة مستخدميها في جميع منافذ البيع بإمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة حرصا من اقتصادية دبي إلى الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على سلامة المستهلكين، إلى جانب رفع مستوى وعي التجار، من خلال الرقابة على الأسواق وضمان سير مزاولة الأعمال وفق أرقى المعايير المتبعة، تعزيزاً لمكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً شرائياً لرجال الأعمال والأفراد والسياح.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان اليوم بأنها بدأت بالتعاون مع «مواصفات»، حملة توعوية تفتيشية واسعة النطاق على جميع المنافذ التجارية بإمارة دبي التي تزاول نشاط وبيع الدلات، وذلك للتأكد من سلامة الحافظات وعدم وجود مادة «الإسبستوس»، مؤكدة أنه يجب على التجار وأصحاب المحال التخلص من الدلات التي تحتوي على تلك المادة، وإثبات خلو الدلات التي تباع من هذه المادة الخطرة لضمان سلامة المستهلكين، فضلا عن ضرورة التأكد من وجود علامة المطابقة الإماراتية «ECAS» الصادرة عن «مواصفات»، على الدلة قبل الشراء.