فتح حساب مصرفي عبر الهاتف الذكي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني خدمة فتح الحسابات الفورية للمتعاملين الجدد باستخدام الهواتف الذكية، إذ بات بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من أصحاب الرواتب فتح حسابات جارية أو توفير بأسلوب رقمي بالكامل، عبر تحميل تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف المحمولة من متجري «أب ستور»، و«غوغل بلاي».

ووفقاً للبنك، فإنه يمكن للمتعاملين الجدد بكل بساطة مسح جواز السفر، أو الهوية الإماراتية وتعبئة البيانات الشخصية، والتقاط صورة «سيلفي» لفتح الحساب على الفور، وسيحصلون بعدها على باقة ترحيبية تضم بطاقة الخصم المباشر ودفتر الشيكات، والبدء بالتمتع بالدخول الكامل إلى خدمات بنك الإمارات دبي الوطني المصرفية، عبر الإنترنت والهاتف المحمول، ومركز الاتصال، وشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

وتتيح الخدمة للمتعاملين فتح الحساب على الفور، وبمنتهى السهولة من دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، أو تعبئة النماذج الورقية، وسيحظى جميع المتعاملين الجدد بفرصة إضافية للمشاركة في حملة البنك الترويجية «وفر واربح»، التي تقدم جوائز قيمة.