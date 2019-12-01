25.5 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 11 شهراً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، 25.5 ألف شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات»، و«دو» خلال الـ11 شهراً الماضية.

وذكرت الهيئة في تقرير، أمس، أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، موضحة أنه تم إغلاق أكثر من 95% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بعد التوصل إلى حلول لها.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنها تلقت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي،11 ألفاً و531 شكوى من مشتركين، بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، فيما تلقت 14 ألفاً و36 شكوى من مشتركين، تتعلق بخدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأضاف التقرير أن «اتصالات» نجحت في إغلاق 95.8% من الشكاوى المقدمة ضدها خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.5% من الشكاوى المقدمة ضد «دو» بعد حلها خلال الفترة نفسها، مبيناً أنه تم حل 2.57% من الشكاوى المعلقة بخدمات «اتصالات» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، كما تم حل 2.42% من الشكاوى بخصوص «دو» خلال المدة ذاتها.

ولفت تقرير «تنظيم الاتصالات» إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة بشأن «اتصالات» خلال الفترة الماضية من العام الجاري، بلغ 73.1%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 12.5%، في حين بلغت نسبة الحياد 14.4%، موضحاً أنه بالنسبة لـ«دو» بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى 72.8%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 11.5%، وبلغت نسبة الحياد 15.7%.

وأكدت الهيئة أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن تلك الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة، في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

95.8 %

من شكاوى «اتصالات» تم إغلاقها بعد التوصل إلى حلول لها.

72.8 %

نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو».