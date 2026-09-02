محمد بن راشد: 471 مشروعاً للتحول الرقمي و308 ملايين معاملة تعزز ريادة الإمارات الحكومية

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "استعرضنا نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي... حيث أنجزت الجهات الحكومية أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية... و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية... عبر 1633 خدمة رقمية... وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%... كما نفذت الحكومة 471 مشروعاً للتحول الرقمي... وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي وصُنّفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني... نتائج تؤكد أن رحلة التحول الرقمي مستمرة... وأن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو استثمار في جودة الخدمات الحكومية ومستقبلها".