«إكسبو 2020» يحفّز الطلب على قطاع العقارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، ناصر الخميس، إن «السوق العقارية في الإمارات تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، وسط مؤشرات قوية على تحسن الطلب مع بدء العد التنازلي لاستضافة (إكسبو 2020)». وأضاف، في بيان، أن المعرض سيسهم في تحسن الطلب على قطاع العقارات، مشيراً إلى ان شركات التطوير تستعد من جانبها بحزمة من العروض والخدمات لتلبية احتياجات الطلب على القطاع. وبين أن المشروعات العقارية القريبة من موقع «إكسبو 2020» تشهد اقبالاً متميزاً من جانب المشترين والمستثمرين، في ظل عدد الزوار الكبير المتوقع حضوره للمعرض، والذي يتجاوز الـ25 مليون زائر. إلى ذلك، تستعد شركة «ريبورتاج»، لبدء الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع «رُكان لوفتس» الذي ستباشر تطويره في منطقة «دبي لاند»، بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال الخميس، إن «المرحلة الأولى من (ركان لوفتس) توفر نحو 349 فيلا سكنية، وهناك خطط سداد ميسرة للمشترين بالمشروع».

ولفت إلى أن المشروع قريب من «إكسبو 2020»، ما يسهم في تعزيز الطلب على المشروع.

وذكر أنه من المقرر تسليم المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من 2022، ويتوقع أن يوفر بعد إنجاز كل المراحل أكثر من 1300 فيلا سكنية.