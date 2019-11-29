«دبي للسياحة» و«هيلتون» العالمية تبحثان ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، أخيراً، اجتماعاً مع شركة «هيلتون» العالمية القابضة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وتم خلاله بحث ترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً رائدةً، وتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة العالمية الأولى المفضلة للزيارة، بجانب بحث الفرص التي يوفرها معرض «إكسبو 2020 دبي».

وحضر اللقاء كل من المدير العام للدائرة، هلال سعيد المري، والرئيس والمدير التنفيذي لـ«هيلتون»، كريستوفر جي ناسيتا، ورئيس هيلتون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، سيمون فينسنت، والرئيس الإقليمي لـ«هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، رودي جاغرسباتشر.

وجاء تنظيم الاجتماع في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها الدائرة مع شركائها الرئيسين في قطاع السياحة، بهدف إطلاعهم على أبرز التطوّرات التي يشهدها القطاع، وكذلك تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب الاستفادة من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «استراتيجية السياحة 2022-2025».

وتم خلال الاجتماع أيضاً تسليط الضوء على الدور المهم والرئيس لقطاع الضيافة، إلى جانب الدعم الذي يقدّمه الشركاء العالميون مثل «هيلتون»، للإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً رائدةً، وتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة العالمية الأولى المفضلة للزيارة.

وأكّدت الدائرة ضرورة تحفيز الشركاء على العمل بما يتوافق مع الجهود المبذولة ضمن هذا الإطار، وأيضاً الاستفادة من مختلف المبادرات التي تطلقها لضمان نجاح «استراتيجية السياحة» وكذلك استضافة «إكسبو 2020 دبي».

كما قامت «دبي للسياحة» باستعراض أحدث الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، كما سلطت الضوء على الإحصاءات الأخيرة الخاصة بأعداد الزوار الدوليين للمدينة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الرئيسة والحملات التسويقية التي نفذتها الدائرة، وأسهمت في استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين، بالإضافة إلى ذكر أهم ملامح الخطة الرامية إلى جذب أعداد أكبر من الزوار خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسين المحليين والعالميين.

يشار إلى أن شركة «هيلتون» العالمية القابضة توجد في دبي منذ أكثر من أربعة عقود، وتعد من أكثر شركاء قطاع السياحة والضيافة في دبي التزاماً بتحقيق النمو والتطور على المدى الطويل، وتدير هيلتون 18 فندقاً ومنتجعاً في الإمارة، ولديها خطط توسعية لإدارة 14 فندقاً جديداً.

- تم خلال الاجتماع

تسليط الضوء على

الدور المهم لقطاع

الضيافة بجانب الدعم

الذي يقدّمه الشركاء.