30 مُشارِكة في البرنامج الدولي للقيادات النسائية بالطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، النسخة السابعة من البرنامج الدولي للقيادات النسائية في الطيران المدني، وذلك في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتم إطلاق البرنامج من 17 حتى 28 نوفمبر الجاري، باستضافة 30 من النساء العاملات في قطاع الطيران المدني، من ست منظمات إقليمية متمثلة بالدول العربية والإفريقية ودول آسيا والمحيط الهادي، وأميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأنه تم خلال حفل الاختتام تعريف منتسبات البرنامج باستراتيجية تمكين المرأة في الإمارات، والخطط التي تطور منظومة العمل واستراتيجيات وسياسات تبني قدرات المرأة الإماراتية في العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تحفيز المرأة وتذليل الصعوبات أمامها.

وتضمن البرنامج ورش عمل ودورات وجولات إلى جهات عدة، لتعريف المشاركات بآليات العمل في حكومة دولة الإمارات وتجربة الدولة في قطاع الطيران.