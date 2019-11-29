«الاقتصاد» تشدد الرقابة على تخفيضات «اليوم الوطني» و«الجمعة البيضاء»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت وزارة الاقتصاد أنها تتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة، لمراجعة أسعار السلع المقرر طرحها في منافذ البيع والمحال التجارية، في إطار عروض تخفيضات اليوم الوطني الـ48 للدولة، وتخفيضات ما يسمى بـ«الجمعة البيضاء» التي توافق، اليوم، والتي تستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل المقبل. وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، على أسواق في الدولة، أن التخفيضات بدأت منذ آخر الأسبوع الماضي، في إطار ما أطلقت عليه بعض المحال «الأربعاء البيضاء»، حيث تشمل التخفيضات، التي تراوح نسبتها بين 25 و75%، سلعاً متنوعة، أبرزها الغذائية، إضافة إلى الملابس، والأحذية والحقائب، فضلاً عن الأثاث والديكور والمستلزمات المنزلية، وغيرها.

تشديد الرقابة

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه تم التواصل مع الدوائر الاقتصادية لتشديد الرقابة والوجود في الأسواق بشكل مستمر، فضلاً عن تشكيل فرق عمل للتحقق من صحة العرض، وإن نسب التخفيضات المعلنة صحيحة، ومقارنتها بقوائم أسعار السلع قبل العروض لضمان حقوق المستهلكين». وطالب النعيمي المستهلكين بالاحتفاظ بفواتير الشراء لاسترداد القيمة المالية للسلعة في حالات الشكوى من وجود عيوب في السلعة، أو ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر، أو وجود تنزيلات وهمية غير حقيقية، مجدداً مطالبته للمستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حال اكتشاف وجود أي تنزيلات وهمية أو بضائع رديئة أو معيبة.

خيارات متنوّعة

وأكد النعيمي أن التخفيضات توفر خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين، وتسهم في التخفيف من عبء الإنفاق الأسري، نتيجة لتوافر فرص الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة تناسب فئات الدخول المختلفة، لافتاً إلى أن موسم التنزيلات يشكل فرصة كبيرة لتأهيل المستهلك على استخدام حقه في الشكوى، والتواصل مع الجهات المختصة وقيامه بدور المراقب.

مصلحة المستهلكين

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «عروض التخفيضات تصب في مصلحة المستهلكين، في حال التزام المنافذ والمحال التجارية بنسب التخفيضات المعلنة، وضمان حصول المستهلكين على السلع من دون أي محاولات تحايل أو تضليل».