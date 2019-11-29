30ألف متطوع يؤدون دوراً محورياً في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتسارع الخطى بحثاً عن 30 ألف متطوع في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بعد إعلان شركة اتصالات شريكاً أول رسمياً لبرنامج المتطوعين، حيث تطلق «اتصالات» حملات توعية لتشجيع الملايين من عملائها للتطوع في مرحلة التحضير للحدث الدولي المرتقب وأثناء انعقاده.

وسيحصل المتطوعون على فرصة ذهبية لأداء دور محوري في «إكسبو 2020»، ودعم دولة الإمارات التي ستستقبل العالم على أرضها، وإبراز قيم المجتمع الإماراتي أمام العالم وكرم ضيافته وثقافته الأصيلة.

وتوقفقطار برنامج المتطوعين في عدد من المحطات خلال جولته في مختلف أنحاء الدولة، بحثاً عن موهوبين يملكون القدرة على الإسهام في تنفيذ رؤية «إكسبو دبي»، والترحيب بزواره خلال الفترة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

مهام

وأثناء فترة انعقاد المعرض، سيؤدي المتطوعون أكثر من 30 دوراً ومهمة، بينها استقبال الضيوف وتوجيه الزوار في مختلف أنحاء موقع «إكسبو»، وإدارة الفعاليات على مدار 16 مليون ساعة عمل سيقضيها المتطوعون طوال أيام الحدث الدولي الضخم البالغ عددها 173 يوماً.

وسيجني المتطوعون خبرة عملية كبيرة ومهارات مهنية، إضافة إلى الحصول على فرصة للقاء أناس جدد، وتبادل خبرات، والتعرف إلى شخصيات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الاستمتاع بالحدث الدولي.

دور محوري

وقالت مدير برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، عبير الحوسني: «نتطلع للعمل مع (اتصالات) من أجل التواصل مع المتطوعين الذين سيلعبون دوراً محورياً لضمان أن يكون (إكسبو 2020) الحدث الأروع في العالم»، مضيفة: «أعددنا أدواراً ووظائف فعالة ستتيح مهارات عملية وخبرة استثنائية ستبقى في حياة المتطوعين إلى الأبد». من جهته، قال نائب رئيس أول للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي: «يسعدنا ويشرفنا تعزيز وتوسيع نطاق شراكتنا مع (إكسبو 2020 دبي) من خلال دعم برنامج المتطوعين، وهو ما يمثل تجسيداً لشعارنا (معاً)، ويسلط الضوء على أثر التكنولوجيا في ربط وإثراء حياة الناس، ويتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز قيم التعايش والعمل التطوعي والضيافة».

برنامج مفتوح

أكد مكتب «إكسبو 2020 دبي» أن برنامج المتطوعين في المعرض مفتوح أمام جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بمن في ذلك طلبة الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم.

30

دوراً سيؤديها

المتطوعون أثناء المعرض

منها استقبال الضيوف.

- المتطوعون

سيقضون 16 مليون

ساعة عمل طوال

أيام الحدث.