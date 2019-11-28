أسعار الوقود لشهر ديسمبر

تشهد أسعار الوقود اعتباراً من الأحد المقبل ارتفاعاً بحد أقصى أربعة فلوس في سعر اللتر، وذلك بحسب ما أعلنته لجنة متابعة أسعار الوقود اليوم (الخميس)، إذ ينتظر أن يصبح سعر لتر البنزين 98 اعتباراً من أول ديسمبر المقبل 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم خلال الشهر الجاري، بزيادة قدرها أربعة فلوس، فيما يرتفع بنزين خصوصي 95 بقيمة ثلاثة فلوس فقط للتر، ليصبح 2.12 درهم مقابل 2.09 درهم خلال نوفمبر، فيما يتوقع أن يبلغ سعر بنزين بلس 2.05 درهم مقارنة مع 2.02 حالياً.

وبحسب الأسعار المعلنة من اللجنة أيضاً يستقر سعر لتر الديزل عند المستوى ذاته دون تغيير في ديسمبر عما هو عليه حالياً وبسعر 2.38 درهم.