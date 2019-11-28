31 شركة ناشئة تنضم إلى «فينتك هايف» خلال 2019

المصدر: سامح عوض الله - دبي

نظم برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، مسرّع التكنولوجيا المالية، فعالية «يوم المستثمر»، حيث استعرض خلالها الابتكارات التكنولوجية لـ31 شركة ناشئة انضمت إلى الدورة الثالثة من البرنامج خلال العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 41%، مقارنة بدورة العام الماضي، حيث شاركت 22 شركة بالبرنامج.

وأكد مركز دبي المال العالمي، أمام مجموعة من المستثمرين حضروا الفعالية في دبي أمس، أن «فينتك هايف» يقود جهود رسم معالم مستقبل القطاع المالي في المنطقة، مشيراً إلى أنه أصبح مركزاً للابتكار منذ انطلاقه عام 2017.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف»، رجاء المزروعي، إن «البرنامج يحقق تقدماً كبيراً على صعيد الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، كما أنه يستقطب أهم روّاد القطاع والشركات الناشئة التي تخوض منافسة قوية للمشاركة في تطوير حلول متكاملة وجاهزة لدخول سوق التكنولوجيا المالية».

وأضافت أن «البرنامج يوفر فرصاً مجزية للشركات الناجحة لتطوير ابتكاراتها ومن ثم اختبارها وتعديلها، بالتعاون مع أهم الرؤساء التنفيذيين، وكبرى المؤسسات المالية في العالم، وذلك ضمن مجتمع يضم نخبة المختصين من أصحاب الفكر التطلعي».

وأوضحت المزروعي أن «فينتك هايف» يساعد الشركات على تصميم أعمالها على نحو مخصص يلبي الطلب المحلي، ويتيح دخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مع طرح أفكار جديدة.

وبينت أن البرنامج يشمل قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، لافتة إلى أن الأهمية المتزايدة التي يحظى بها البرنامج تعكس قوة الطلب من الشركات الناشئة الساعية إلى توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

التكنولوجيا المالية

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «مستقبل القطاع المالي يتمثل في مجال التكنولوجيا المالية، سواء تطبيقاتها أو تطويرها لخدمة القطاع المالي». وأضاف كاظم في تصريحات صحافية على هامش «يوم المستثمر» أن «المركز نجح على مدى 15 عاماً في التركيز على استقطاب كبرى المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية ثم الصينية لخدمة المنطقة».