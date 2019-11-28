«اتصالات» تطلق «عروض الجمعة الخضراء» لمدة 5 أيام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن إطلاقها الأول لـ«عروض الجمعة الخضراء»، موضحة أنها فترة للتخفيضات المميزة لمنتجات وخدمات «اتصالات» لمدة خمسة أيام، تبدأ من الغد وتستمر حتى مساء الثلاثاء الموافق لثالث من ديسمبر المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن «عروض الجمعة الخضراء» والأيام القليلة التي تليها ستكون فرصة كبيرة للحصول على باقة واسعة من المنتجات، مثل أجهزة الهاتف الجوال، وخيارات واسعة أخرى من الأجهزة والملحقات، إضافة إلى العديد من الباقات المخصصة للهواتف الجوالة وخيارات الترفيه المنزلي وغيرها.

وأضافت أن المنتجات والخدمات ستكون متاحة عبر العروض الخاصة لفترة محدودة، هي خمسة أيام من انطلاق «عروض الجمعة الخضراء»، وهي متاحة عبر كل منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات» في جميع مناطق دولة الإمارات، كما يمكن شراؤها عبر موقع «اتصالات» على الإنترنت أو عبر تطبيق «بسمات» الشهير باسم (Smiles)، وكذلك عبر الشراء الإلكتروني عبر منصة eLife.

وبيّنت الشركة أن العروض الجديدة ستتيح تخفيضات مميزة تصل إلى غاية 70% للأجهزة، وتخفيض 50% للاشتراك لمدة عام في منصة El Farq من OSN، علاوة على تخفيض 10% إضافي، خاص بعملاء منظومة المحفظة الإلكترونية eWallet، يضاف لتخفيضات «الجمعة الخضراء».

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة «اتصالات»، خالد الخولي، إن التخفيضات الجديدة فرصة لعملائنا للحصول على خيارات وافرة من الأجهزة المتحركة وباقات الترفيه المنزلي، ومختلف الخدمات التي تقدمها «اتصالات».