«بزنس كونيكت».. ورش عمل لتشجيع الحوار مع الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مكتب «إكسبو 2020 دبي» أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد أهم القطاعات على صعيد النمو المستقبلي، وإيجاد فرص عمل بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن تلك الشركات تتسم بالمرونة، وعلى استعداد للتكيف من أجل الفوز بأعمال جديدة.

وأشار المكتب إلى أنه أطلق في سبتمبر 2015، مبادرة «بزنس كونيكت»، موضحاً أنها عبارة عن سلسلة من ورش العمل التي تشجع الحوار مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أنه من خلال التواصل المباشر بين الشركات من مختلف المناطق، يمكن من تحقيق ابتكارات جديدة لم تكن ممكنة.

وبين «إكسبو 2020 دبي» أن مبادرة «بزنس كونيكت» استضافت سلسلة من الاجتماعات حول موضوعات مختلفة، منها تفاعل الشباب، والتسويق والاتصال، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى التعليم الترفيهي، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العمارة والتصميم، وعمليات الفعاليات.

وأفاد «إكسبو 2020» بأنه أطلق البوابة الرقمية https:/‏‏‏/‏‏‏esource.expo2020dubai.ae التي تعتبر نظاماً إلكترونياً يمنح الشركات حول أنحاء العالم ومن جميع الأحجام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصة للفوز ببعض أعمال الحدث المرتقب.