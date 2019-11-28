جناح سويسرا.. مناظر خلابة وابتكارات متواصلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح سويسرا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص، متبنياً موضوع المناظر الجميلة، حيث يستمتع زائرو الجناح بالمناظر الخلابة والابتكارات السويسرية المتواصلة.

ويوحي الجناح للزائرين وكأنهم يتجولون في سويسرا، أرض الابتكار، ليتعرفوا كيف تتم الاستجابة لتحديات المستقبل.

وستعرض سويسرا جمال منطقة الألب ضمن جناح مستلزم من الخيام البدوية، إذ يمكن للزوار تسلق ثلاثة طرق في المبنى المستدام، الذي يجسد القيم الثقافية والأفكار التقدمية للبلاد. ويضم الجناح السويسري مسرحاً خيالياً يظهر من بحر من الغمام، متمثلاً في جبال سويسرا الساحرة. كما يضم مطاعم تقدم أطايب المأكولات السويسرية، فضلاً عن أماكن مخصصة للمعروضات تسلط الضوء على ابتكارات سويسرا.