جناح روسيا.. رحلة لتجربة إمكانات المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح روسيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ضمن منطقة التنقل، ليأخذ الزوار في رحلة تتيح لهم تجربة ما يدخره لهم المستقبل من إمكانات، حيث يتيح الجناح الفرصة لاكتشاف ما ستبدعه عقول المستقبل من إنجازات وابتكارات.

وسيساعد الجناح الزوار في إيجاد إجابة عن أسئلة عدة منها، كيف نجد مكاننا في العالم؟ وكيف يمكننا أن نفهم بعضنا بعضاً بصورة أفضل رغم اختلافاتنا؟ وكيف يمكننا الربط بين الناس والأفكار دون الحاجة إلى الجمع بينهم في المكان نفسه؟ كما يطلع الجناح زواره على نظرة روسيا إلى المستقبل.

وسيبرز الجناح، الذي صممه تشوبان سبييتش، من مجموعة «سيمباتيكا إنترتايمنت»، الحقول المعرفية المتنوعة والمتقدمة التي تتميز بها روسيا، علاوة على تقديمه طيفاً واسعاً من أصناف الطبخ الروسي الحديث.