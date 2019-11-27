«إكسبو لايف» و«أفضل الممارسات العالمية» يدعمان حلول الصرف الصحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد «إكسبو 2020 دبي» بأن برنامجي «إكسبو لايف»، و«إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية»، يدعمان عدداً من الأفكار من الهند والأردن ولبنان ونيبال، التي تعمل على تحسين ممارسات الصرف الصحي، والتي تسهم في رفع الوعي بأهميته، بينما يعمل «إكسبو 2020»، من خلال مبادراته المختلفة، على تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس، المتمثل في ضمان الصرف الصحي، والمياه للجميع بحلول عام 2030. وقال نائب رئيس الأمم المتحدة للمياه، أولكاي إنفر، إن «أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عاجلة إلى العمل من جانب جميع البلدان في شراكة عالمية شاملة، واليوم نحن بعيدون عن المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس بشأن المياه والصرف الصحي».

وأضاف أنه «يمكن لمبادرات مثل (إكسبولايف) وبرنامج (أفضل الممارسات العالمية) المساعدة في تسليط الضوء على الحلول الحقيقية الموجودة في مكان ما، التي يمكن أن تكون مصدر إلهام للتغيير في مكان آخر»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة للصرف الصحي، فإن هذا الأمر ليس مهماً فحسب، بل سيكون ضرورياً».

وذكر إنفر أنه «في الهند تعمل مؤسسة «آيز» بدعم من كل من «إكسبو لايف» وبرنامج «أفضل الممارسات العالمية»، في ضوء البيانات المقلقة، التي أعلنتها الأمم المتحدة، وتشير إلى أن مليون حالة وفاة كل عام ترتبط بالولادات غير النظيفة.

وبيّن أن «آيز» قدمت مجموعة معدات الولادة النظيفة «جانما كلين»، التي تحتوي على أدوات بسيطة لتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالاحتياجات الأساسية والمهارات والثقة، لتوفير ولادة نظيفة وآمنة، بغض النظر عن ظروف المنشأة التي جرت فيها عملية الولادة.