«طيران الإمارات» تنصح المسافرين في عطلة اليوم الوطني بالوصول مبكرا للمطار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، اليوم بأنها تتوقع طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات. وتظهر أحدث أرقام الحجوزات أن يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري سيشهد ذروة الحركة، حيث سيزيد عدد المسافرين عبر (المبنى 3) على 40 ألف مسافر.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وأوضحت الناقلة في بيان أن أعداد المسافرين ستبدأ بالتزايد اعتباراً من بعد ظهر الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، على أن تزيد الأعداد من دبي حتى الخامس من ديسمبر المقبل على 200 ألف مسافر.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر تفتح قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم، مبينة أن «الكاونترات» تغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. وذكرت أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة.

كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، حيث إن الخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم.

وتتيح الخدمة للعملاء المسافرين إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار من دون الحاجة إلى المرور بكاونترات إنهاء إجراءات السفر.

