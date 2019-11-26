«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزود شركة صينية بـ «البوكسيت»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة «Xinfa»، أكبر منتجي الألمنيوم في الصين، تزود بموجبها الشركة الصينية بـ«البوكسيت» من منجمها في غينيا، للسنوات الخمس المقبلة.

وأفادت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في بيان، بأنها ستزود الشركة الصينية بملايين الأطنان من «البوكسيت» سنوياً، اعتباراً من العام المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تحميل أول سفينة في يناير المقبل.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقعت، في يوليو الماضي، اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «فيدانتا»، لتوريد «البوكسيت» المستخرج من منجم الشركة في غينيا.

وبدأت شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، تصدير «البوكسيت» في أغسطس، حيث استثمرت الشركة نحو 1.4 مليار دولار، لتطوير مشروع منجم «البوكسيت»، والبنية التحتية المرتبطة به للتصدير في غينيا، في أكبر عملية للاستثمار التأسيسي بهذه الدولة على مدى 40 عاماً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «شركة (غينيا ألومينا) تعد مصدراً عالمياً جديداً لـ(البوكسيت) العالي الجودة، الذي يتم إنتاجه بطريقة مسؤولة، وبكلفة شحن منخفضة، باستخدام أكبر سفن شحن البضائع السائبة في العالم». وأضاف أن الاستراتيجية التي تنفذها الشركة، تتمثل في ترسيخ قاعدة عملاء متنوعة لـ«البوكسيت» المنتج في غينيا بالأسواق الرئيسة.