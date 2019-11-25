اتفاقية رمز مشترك بين طيران الإمارات و"سبايس جيت" الهندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت طيران الإمارات، عن إبرام اتفاقية رمز مشترك واتفاقية "إنترلاين"، مع "سبايس جيت" تضيف وجهات جديدة للمسافرين من وإلى الهند. وهذه أول اتفاقية رمز مشترك للناقلة الهندية على الإطلاق.

وسوف تتيح الاتفاقية، اعتباراً من بداية عام 2020، أمام المسافرين إلى الهند الاستفادة من خيارات سفر أكثر إلى وجهات تخدمها طيران الإمارات وسبايس جيت مثل أحمد أباد ومومباي وكوتشي ودلهي. كما سيتمكن ركاب طيران الإمارات من مواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر شبكة سبايس جيت إلى ست مدن هندية جديدة هي: أمريتسار وجايبور وبونه ومنغالور ومادوراي وكاليكوت.

وسيصبح في إمكان المسافرين من جميع أنحاء العالم، بفضل اتفاقية الرمز المشترك هذه، حجز تذكرة سفر واحدة بأسعار مميزة إلى أي من الوجهات التسع التي تخدمها طيران الإمارات في الهند ومواصلة رحلاتهم إلى 172 وجهة محلية ضمن شبكة سبايس جيت التي تشمل: غوا ودهرادون ودارامشالا وجايسالمر وجامو.

وتمكن المسافرون في إطار المرحلة الأولى من اتفاقية "الإنترلاين" حجز تذاكرهم اعتباراً من أمس، على أن يبدأ السفر اعتباراً من 15 ديسمبر 2019.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "ترتبط طيران الإمارات بعلاقات تاريخية وثيقة وتعاونية مع الهند. وقد نقلنا خلال العقد الماضي ما يزيد على 50 مليون مسافر من وإلى وجهاتنا في الهند، التي نخدمها اليوم بـ170 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من دبي. وسوف تساهم شراكتنا هذه في الاستفادة من شبكة خطوط سبايس جيت الواسعة، ما يسهل وصول عملائنا إلى وجهاتهم النهائية لزيارة الأصدقاء والعائلة. كما يستطيع السياح الوصول بسهولة أكبر إلى العديد من المعالم السياحية في الهند. وسوف يعود ذلك أيضاً بأثر كبير وإيجابي على الشركات في كلا الدولتين وعلى مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا أكثر مع سبايس جيت خلال الأشهر المقبلة".