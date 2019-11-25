"طيران الإمارات" تعزز خدمتها إلى دكا برحلة يومية رابعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم، عن تعزيز خدمتها إلى دكا بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من أول يونيو المقبل.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع النمو الاقتصادي الذي تشهده العاصمة البنغلادشية وارتفاع الطلب على السفر من قبل المغتربين في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الناقلة في بيان أن الرحلة اليومية الجديدة إلى دكا ستعمل بطائرات "بوينغ 777-300ER" بتقسيم الدرجتين: 42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية. كما ستوفر الطائرة طاقة شحن تصل إلى 20 طناً من البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "طيران الإمارات"، عدنان كاظم، إن "علاقتنا الوثيقة مع بنغلادش تنتد إلى أكثر من 33 عاماً، ما يؤكد مدى أهمية هذا الخط ضمن شبكة (طيران الإمارات) العالمية".

وأضاف: "سيستفيد من الرحلة الجديدة، التي توفر توقيتاً مرناً وإمكانية مواصلة السفر بسلاسة عبر دبي، أفراد الجالية البنغلادشية، خصوصاً الذين يعيشون في دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، كما ستحفز الرحلة الإضافية الرابعة المواطنين البنغلادشيين على استكشاف العالم أكثر وتدعم السياحة والأعمال والتجارة في تلك الدولة".

وستغادر الرحلة "ئي كيه 588" مطار دبي الدولي يومياً الساعة 10:30 ليلاً، وتصل إلى دكا في الساعة 5:20 صباح اليوم التالي، بينما تقلع رحلة العودة "ئي كيه 589" من مطار دكا الدولي الساعة 8 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 11 صباحاً.