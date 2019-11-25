البحرين تضع حجر أساس جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت مملكة البحرين، أمس، حجر الأساس لجناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، خلال مراسم رسمية أقيمت بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والمفوض العام لجناح البحرين في «إكسبو 2020 دبي»، والمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي.

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «نقترب خطوة إضافية نحو إتمام مشاركتنا في واحد من أكبر وأهم التجمعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الذي تستضيفه مدينة دبي، وهي المدينة العريقة بإنتاجها الحضاري وقدرتها في صناعة اللقاء الإنساني».

وأضافت: «نشارك في (إكسبو 2020 دبي)، ضمن رؤية استراتيجية لإثراء الحضور العالمي الحضاري لمملكة البحرين»، معربة عن سعادتها لوضع حجر أساس الجناح الذي سيكون بوابة لتعريف العالم من خلالها على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات ثقافية وحضارية، في سياق ترويج عام لكل ما تمتلكه كل بلدان المنطقة من إرث تاريخي عريق.

طريقة فريدة

وأوضحت أن «جناح البحرين المشارك في (إكسبو 2020 دبي) تم تصميمه بطريقة فريدة، لإلقاء الضوء على مفهوم الكثافة ودورها في صناعة الفرصة الواعدة، بما يعكس الخصائص التركيبية والطبيعية والحضرية للبحرين».

وأشارت إلى أن «النسيج المتنوع والمتداخل للمجتمع البحريني وتكامله مع النسيج العمراني، أسهم على مدى السنوات الماضية في إعطاء المملكة خصوصية على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث أصبح التنوع صفة أساسية وثابتة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام».

الكثافة

ويستعرض جناح البحرين في «إكسبو 2020 دبي» البالغة مساحته 2000 متر مربع، مفهوم الكثافة، إذ يمكن من خلال الجناح تتبع متغير الكثافة بطبيعتها التكاملية في السياق المحلي، وما خضعت له من تأثيرات بفعل عوامل الزمان والمكان، بدءاً من حضارة دلمون القديمة، وصولًا لما حققته من قوة طال تأثيرها مختلف جوانب الحياة كالاقتصاد والثقافة، إضافة إلى ما تشكله الكثافة حتى يومنا هذا من أداة تبرر الكيفية التي ازدهرت بها المجتمعات.

التصميم

وجرى تصميم الجناح ليكون المبنى على هيئة شبه مكعب بارتفاع 24 متراً مع مساحة عرض مركزية ومفتوحة (بأبعاد 30 متراً للطول والعرض)، يحملها ما مجموعه 126 عموداً بسمك 11 سنتيمتراً. تم تعيين المهندس السويسري، كريستيان كيريز، لتصميم جناح البحرين في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعدّ اسماً مهماً في عالم العمارة والأبحاث المتعلقة بالبناء والتركيب، حيث ينظر كيريز للجناح كمسار لاستكشاف العلاقات المترابطة بين الإبداع والكثافة والفرص.

فرصة مناسبة

تعدّ مشاركة مملكة البحرين في «إكسبو 2020 دبي»، فرصةً مناسبة لإبراز النجاحات والمنجزات في العالم العربي، نظراً لما تلعبه مملكة البحرين من دور أساسي في المشهد الحضاري للمنطقة، فيما يسهم الموضوع العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، في إيجاد تفاعل إيجابي في موضوعاته الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة، لاسيما مع ما يعرضه جناح البحرين من مقاربة واقعية لاستكشاف الموضوعات الفرعية للحدث العالمي المرتقب، وهي الفرص والتنقل والاستدامة من منظور الكثافة.

تم تصميم الجناح ليكون على هيئة شبه مكعب بارتفاع 24 متراً.