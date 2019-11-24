السويدي: ترشح الإمارات لمنصب رئيس منظمة «إيكاو» يعكس دورها عالمياً في قطاع الطيران

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الملف الإماراتي للترشح لمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، يحظى باهتمام كبير، ويعكس الدور المهم لدولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي، وتجربتها الاستثنائية على مدار السنوات الماضية».

وأضاف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، الكابتن عائشة الهاملي، التي رشحتها الهيئة لمنصب رئيس مجلس المنظمة، تتمتع بالخبرات والمؤهلات اللازمة لإدارة هذا المنصب»، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة في دعم وطرح تنفيذ المبادرات والبرامج الدولية، المعنية بقطاع الطيران على المستوى العالمي، وتسعى من خلال الفوز بهذا المنصب إلى نقل المجلس إلى مرحلة جديدة نحو المستقبل، والتحديات التي تواجه القطاع على الصعيد العالمي.

المجتمع الدولي

وبين أن المجتمع الدولي يدرك، اليوم، الدور البارز للإمارات في مختلف المجالات، والإنجازات المهمة التي حققتها في مسيرتها التنموية، خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخبرات الكبيرة التي تمتلكها في التعامل مع مختلف الملفات، ودعمها المتواصل للمبادرات التي تطلقها المنظمات الدولية.

وأوضح أن «هذه الخطوة تؤكد المكانة العالمية للدولة في قطاع الطيران، والدور الفعال الذي تقوم به من خلال عضويتها في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني».

وقال السويدي إن «أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) سيجتمعون غداً في مقر المنظمة بمونتريال في كندا، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين ثلاثة مرشحين، تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي، أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة، وأصغر المرشحين سناً، وأول امرأة تترأس مجلس (إيكاو)، في حال فوزها بالمنصب».

المجلس الجديد

وأضاف أن المجلس الجديد للمنظمة، الذي اختير، أخيراً، تتألف عضويته من 36 دولة، وسيتولى بدوره انتخاب الرئيس، مشيراً إلى أن المرشحة الإماراتية تحتاج إلى 19 صوتاً، من أصل 36، للفوز بمنصب رئيس مجلس المنظمة.

وتابع أن «الكابتن عائشة الهاملي ستعمل على إطلاق مبادرات وحملات دولية، لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، وتسليط الضوء على القضايا البيئية، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير القطاع، في إطار التعامل مع التحديات المستقبلية، ودعم جهود «إيكاو» في إطار نمو مستدام لقطاع النقل الجوي». وبين أن دولة الإمارات فازت بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الخامسة، في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، التي عقدت خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر الماضيين.

رئاسة المجلس

بدورها، قالت ممثلة دولة الإمارات في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) المرشحة الإماراتية لرئاسة مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عائشة الهاملي، إن «ترشحها لمنصب رئاسة المجلس يمثل امتداداً للدور الكبير الذي تتمتع به دولة الإمارات في المحافل الدولية، وانطلاقاً من دعمها المستمر لتطوير وتعزيز نمو قطاع الطيران المدني على الصعيد الدولي».

وأضافت: «أنا فخورة باعتباري أول امرأة إماراتية وعربية تترشح لهذا المنصب المهم».

وذكرت الهاملي، لـ«الإمارات اليوم»، أنها «ستعمل في حال فوزها بالمنصب على إطلاق مبادرات وحملات دولية، لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، وتسليط الضوء على القضايا البيئية والتغييرات المناخية، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير القطاع الذي يلعب دوراً بارزاً في نمو الاقتصاد العالمي».

وأشارت إلى الدور البارز لدولة الإمارات على صعيد في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، كونها إحدى الدول الداعمة لجهود «إيكاو»، في إطار نمو مستدام لقطاع النقل الجوي.

وأكدت الهاملي على استكمال مسيرة المنظمة الدولية في تعزيز أمن وسلامة الطيران ضمن بيئة مستدامة، بالتعاون مع كل الدول الأعضاء، موضحة أن «استراتيجيتها في قيادة المنظمة ترتكز على محاور رئيسة هي: الشفافية في الإجراءات، والكفاءة في توظيف الموارد، والشمولية لكل الدول».

أصغر كابتن إماراتية

تعتبر الكابتن عائشة الهاملي أول وأصغر كابتن إماراتية تقود الطائرات، إذ حصلت على رخصة الطيران التجاري عام 2000 من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية. وهي حاصلة على درجة «كابتن»، وفق النظام الريادي الخاص بقيادة الطائرات المعروف بـPPl، ورخصة الطيران التجاري CFI، وشهادة الطيران للتدريس IR، إضافة إلى شهادات أخرى في عالم الطيران، كما أنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية في العلوم الاجتماعية والإنسانية من «جامعة زايد» بدولة الإمارات، وحاصلة على درجة الماجستير في قطاع النقل الجوي.