7 نصائح ينبغي مراعاتها عند شراء عقار على الخارطة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

حددت شركة «بروبرتي فايندر» سبعة نصائح ينبغي على المستثمر العقاري مراعاتها عند شراء عقار على الخارطة، موضحة أنها تشمل: سمعة المطور، والعائد الاستثماري، إضافة إلى تاريخ الإنجاز، وخطة السداد، فضلاً عن موقع العقار ومعرفة السعر المناسب، علاوة على خدمة ما بعد البيع.

وأفادت الشركة في تقرير حديث، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، بأن سمعة المطور العقاري والعائد على الاستثمار يعدان من أبرز الاعتبارات التي يجب أن يضعها المستثمر في ذهنه عند شراء عقار على الخارطة. وأشارت إلى أنه في دبي من السهل جداً معرفة السيرة الذاتية لأي مطور عقاري، حيث إن لدى المستثمر وسائل كثيرة وأدوات متعددة، يمكنه من خلالها التأكد من سمعة المطور وسجله في البناء والتسليم والأسعار.

وشدد التقرير على أن العائد الاستثماري في السوق العقارية، يعد من العوامل المهمة للمستثمر العقاري، مبيناً أنه متغير من مكان إلى آخر، ومن مدينة لأخرى.

ولفت إلى أن دبي تعد، بحسب إحصاءات حديثة لشركات أبحاث عقارية، من أكثر المدن عائداً على الاستثمار العقاري، مقارنة بالعديد من المدن العالمية، إذ يراوح العائد الاستثماري في دبي بين 8 و10%.

وبين التقرير أن مدى قدرة المطور العقاري على تسليم العقار، تبعاً للجداول الزمنية التي حددها قبل البدء في عملية البناء، يعد من المحددات المهمة عند اختيار المطور العقاري وشراء وحدة سكنية منه، فكلما ضاقت الفترة الزمنية بين المعلن من قبله وبين تاريخ التسليم، زادت موثوقية المطور، وهو ما يؤخذ في الاعتبار عند شراء عقار على الخارطة.

ولفت إلى أن خطط السداد المعروضة من المطور، ومدى وملاءمتها للمستثمر العقاري، يعدان أيضاً من المحددات عند شراء عقار على الخارطة، حيث لابد من اختيار خطة سداد تتناسب مع الملاءة المالية للمستثمر، وهو ما يوضع في الاعتبار.

وذكر التقرير أن من الأمور المهمة الأخرى التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند شراء عقار لضمان عائد استثماري جيد، ما يتعلق بموقع العقار المراد الاستثمار فيه، مثل مدى قربه وبعده عن وسط المدينة، فضلاً عن قربه وبعده عن المواصلات العامة على سبيل المثال.

وشدد التقرير على اختيار العقار الذي يتناسب سعره مع ميزانية المستثمر، ومعرفة الخدمات الذي سيقدمها المطور لاحقاً في مرحلة ما بعد البيع.

النصائح الـ 7

• سمعة المطور.

• العائد الاستثماري.

• تاريخ الإنجاز.

• خطة السداد.

• موقع العقار.

• السعر المناسب.

• خدمة ما بعد البيع.