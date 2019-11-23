«دبي للسياحة»: «إكسبو 2020» سيسهم في ازدهار قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة والطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أن «إكسبو 2020 دبي» يوفّر منصّة مثالية وغير مسبوقة في المنطقة، للتعريف بإنجازات الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن المعرض سيسهم في الارتقاء بقطاع السياحة في دبي، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات مثل الضيافة والبيع بالتجزئة والتطوير العقاري والبناء والطيران والنقل وغيرها من مختلف القطاعات، ما يعزّز من مكانة وقوة القطاع السياحي.

من جهتها، أكدت فنادق عاملة بالدولة، أن «إكسبو 2020 دبي» سيرفع مستويات الإشغال الى مستويات غير مسبوقة، لافتة إلى أنها تستعد للمعرض منذ الوقت الحالي عبر إعداد برامج وتسهيلات وباقات خاصة لزوار المعرض.

حدث عالمي

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري، إنّ «استضافة الإمارات لـ(إكسبو 2020 دبي) هو إنجاز كبير، لأنه حدث عالمي وتاريخي، ويوفّر منصّة مثالية وغير مسبوقة في المنطقة، وذلك للتعريف بإنجازات الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص. ولاشك أنّ الفترة المقبلة ستكون إيجابية جداً واستثنائية، وستتطلّب المزيد من التنسيق وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص».

وأوضح المري أنّ «هذا الحدث الدولي سيسهم في الارتقاء بقطاع السياحة في دبي، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات مثل الضيافة والبيع بالتجزئة والتطوير العقاري والبناء والطيران والنقل وغيرها من مختلف القطاعات، ما يعزّز من مكانة وقوة قطاعنا السياحي».

وأضاف: «إننا في (دبي للسياحة) نحرص على التعاون مع شركائنا لتوفير البنية التحتية الملائمة والتجارب السياحية المميّزة في ظل توقّعات باستقبال 25 مليون زائر خلال فترة المعرض. وتركز حملاتنا التسويقية وجولاتنا التعريفية خلال الفترة الحالية على إبراز الاستعدادات الخاصة بتنظيم (إكسبو 2020 دبي)، وأيضاً الفرص المتنوعة التي يوفّرها، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية أن تكون الإمارة على رأس قائمة الوجهات المفضلة للسفر خلال انعقاد هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة». ولفت إلى أن «الجهود التي نقوم بها بالتعاون مع شركائنا تتماشى مع استراتيجية السياحة 2022-2025 التي تستهدف استقطاب المزيد من الزوّار الدوليين، بما يعزّز من مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً، وهذا ينسجم مع إرث المعرض، حيث وضعت دبي تصوراً واضحاً يعتمد على مبدأ الاستدامة لفترة ما بعد انعقاد الحدث».

قطاع الأغذية

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة مجموعة «صن سيت» للضيافة، دونا بنتون، إن «هناك مؤشرات تدل على نمو قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة المقبلة، وتحديداً بداية العام المقبل بنسبة تراوح بين 15% و25%، وذلك بفضل الديناميكية التي يتمتع بها سوق الإمارات، وبدء العد التنازلي لمعرض (إكسبو 2020)».

وأضافت: «نعتزم إدخال علامات ضيافة جديدة وافتتاح منشآت ترفيهية خلال عام 2020، بالاستفادة من انطلاق فعاليات الحدث الدولي (إكسبو 2020)، والعدد الكبير في الزوار المتوقع حضورهم للمعرض».

زيادة الإشغال

في السياق نفسه، أكد المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، مصطفى صقر، على الدور الكبير والمهم الذي سيلعبه «إكسبو 2020 دبي» في زيادة معدلات الإشغال بفنادق الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وطوال فترة المعرض، حيث يتوقع أن يزور المعرض ما يزيد على 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات، مضيفاً أن قطاع الفنادق يبحث حالياً كيفية الاستعداد للمعرض والتسهيلات التي يمكن تقديمها للزوار. وأضاف: «نحرص دائماً على تطوير وتحسين الفندق لتوفير تجارب ترفيهية متميّزة لكل ضيوفنا من المنطقة وأرجاء العالم».

بدوره، قال المدير العام لمنتجع وسبا «نيكي بيتش دبي»، حنا قزّي، إن «إمارة دبي تشهد تنوعاً هائلاً في المنتج السياحي، في حين يواصل الزوار تدفقهم إليها لقضاء العطلات والتسوق واستشكاف الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد الإمارة معدلات تدفق سياحي غير مسبوقة في العام المقبل مع انطلاق فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف: «يستعدّ (منتجع وسبا نيكي بيتش دبي) لتنفيذ خطط وبرامج خاصة لاستقبال ضيوف (إكسبو 2020 دبي)، وتوفير كل التسهيلات لهم لقضاء رحلة لا تنسى في إمارة دبي، ويعتبر المنتجع مثالياً لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات من زوار (إكسبو 2020) أكبر حدث عالمي تستضيفه دبي العام المقبل».

باقات وبرامج سياحية

أكد فندق «ريكسوس باب البحر»، أن القطاع السياحي يستعد حالياً لاستقبال زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، من خلال إعداد باقات وبرامج سياحية تتضمن زيارة المعرض وزيارات أخرى لأبرز المعالم السياحية في الدولة.

وأضاف أن الفندق يبحث حالياً التسهيلات والخدمات التي يمكن تقديمها لزوار المعرض.

ويتضمن الفندق العديد من المرافق المتصلة بواسطة طرق مائية. ويتضمن 650 غرفة وجناحاً، ويوفر مرافق خاصة بالمؤتمرات والفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة كالرياضات المائية، وملاعب التنس الأرضي، ونادي الأطفال.