جناح نيوزيلندا في «إكسبو» يعرض تراث شعب «الماوري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يجسّد شعار جناح نيوزيلندا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تراث وقيم شعب «الماوري»، ويعرض الجناح أيضاً حضارة السكان الأصليين من خلال تصميم الجناح، الذي يصور «واكا توانغا»، التقليد «الماوري» في استخدام صناديق يدوية الصنع للحفاظ على الأشياء الثمينة، التي كانت تقدم هدايا تربط الناس ببعضهم.

وسيحمل الجناح جوانب مهمة من الهوية النيوزيلندية، والقيم التي تتيح إقامة صلات مع الدول الأخرى في «إكسبو 2020».

ووضعت نيوزيلندا، في مايو الماضي، حجر الأساس لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، وبذلك انطلقت الأعمال الإنشائية في الجناح الذي استوحي تصميمه من تراث شعب «الماوري»، السكان الأصليين للدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

ووضع حجر أساس الجناح، الواقع في منطقة «الاستدامة»، سفير نيوزيلندا في الإمارات، ماثيو هوكينغز، والمفوض العام للجناح النيوزيلندي في «إكسبو 2020»، وكليتون كيمبتون، بمشاركة المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020»، نجيب العلي، ومدير إدارة المشاركات الدولية لدى «إكسبو 2020»، مها القرقاوي.

وكانت نيوزيلندا من أولى الدول التي كشفت عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، وستعرض خلال الحدث مفهومها الفريد للاستدامة من خلال مفهوم «كايتياكيتانغا» المستقى من تراث الماوري، والذي يحكي قصة القرابة الوثيقة بين البشر والطبيعة.