جناح أوكرانيا.. أفكار ذكية لابتكار عالم أكثر توازناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح أوكرانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص، حيث يمكن للزائرين اكتشاف كيف يمكن للتقنيات المستقبلية والأفكار الذكية أن تتحد لابتكار عالم أكثر توازناً تحت موضوع «أوكرانيا الذكية.. وصل النقاط».

وتجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع. وسيضم الجناح اختراعات مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كيلومتراً دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولّد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها.

وسيضم الجناح ثلاث مناطق تشمل: الحياة الذكية، التفكير الذكي، والإحساس الذكي، فضلاً عن مجموعة متنوعة من النباتات.