شراء 23 طائرة تجارية ومروحية في اليوم الأول من «دبي للطيران»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أعلنت الشركات العارضة خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي للطيران عن توقيع مجموعة من الصفقات والاتفاقيات، شملت شراء 23 طائرة تجارية ومروحية، فضلاً عن عقود للمحركات والصيانة.

وتفصيلاً، كشفت سند لتقنيات الطيران عن توقيعها اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة «جنرال إلكتريك»، لتزويدها بخدمات الصيانة لأحدث أنواع محركاتها المستخدمة على طائرات البدن العريض والبدن الضيق.

وبموجب الاتفاقية التي بلغت قيمتها 136.2 مليون دولار (نحو 500 مليون درهم) ستقوم «سند لتقنيات الطيران»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتزويد «جنرال إلكتريك» بخدمات عمرَة محركات «جي إي إن إكس» GEnx، إضافة إلى خدمات صيانة محركات «سي إف إم إنترناشونال» (ليب) LEAP، لمصلحة شركة «جنرال إلكتريك».

من جهتها، أعلنت شركة «بوينغ» الأميركية عن صفقة لبيع طائرتين من طراز «787 دريملاينر» للخطوط الجوية البنغالية بقيمة بلغت 585 مليون دولار (نحو 2.146 مليار درهم)، وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

بدورها، وقّعت شركة «إمبراير» وشركة «سياف» المصرية لتأجير الطائرات والمعدات صفقة لشراء ثلاث طائرات من طراز «E190»، بقيمة تصل إلى 161.4 مليون دولار (نحو 592.3 مليون درهم)، وفقاً لقائمة الأسعار الحالية.

كما أعلنت شركتا «مصر للطيران» و«بوينغ» عن توقيعهما اتفاقيات على هامش معرض دبي للطيران، بحيث تحصل شركة مصر للطيران بموجبها على الدعم من برنامج «بوينغ» لإصلاح وتبديل أجهزة الهبوط، فيما ستقدم «بوينغ» أيضاً حزمة التبديل السريع للمحرك، التي تتضمن مكونات ومعدات خاصة ببناء محرك احتياطي.

بدروها، أعلنت شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن» عن توقيع اتفاقية شراء مع الأكاديمية الدولية للطيران «أفق»، تشمل 12 طائرة مروحية من نوع «Bell 505».

في سياق متصل، أعلنت «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات «دي هافيلاند كندا»، في إطار فعاليات معرض دبي للطيران، أن «إيلين جروب» وقعت اتفاقية لشراء ثلاث طائرات من طراز «Dash 8-400». كما وقعت «في آر تكنولوجيز»، وهي جزء من شركة «المروحيات الروسية» القابضة، عقداً مع «برات آند ويتني»، لتركيب محركات توربينات PW207V على الطائرات المروحية VRT500، خلال اليوم الأول من المعرض.

«سند لتقنيات الطيران» وقّعت اتفاقية مع «جنرال إلكتريك» لتزويدها بخدمات الصيانة.

«مصر للطيران» تحصل على الدعم من برنامج «بوينغ» لإصلاح وتبديل أجهزة الهبوط.

2.146

مليار درهم قيمة صفقة «بوينغ» مع الخطوط الجوية البنغالية.