«محمد بن راشد للفضاء»: مراحل متقدمة للعمليات الاختبارية لـ «مسبار الأمل»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير أول إدارة الاستشعار عن بعد في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، عدنان محمد الريس، إن المركز أنجز مراحل متقدمة للعمليات الاختبارية لـ«مسبار الأمل»، ضمن المشروع الذي يعمل عليه المركز لاستكشاف كوكب المريخ.

وأضاف أن الاختبارات شملت أجهزة الاتصال وعدداً من الأجهزة الإلكترونية على متن المسبار، إضافة إلى إعدادات العمل لتدريب فريق العمل بالمحطة الأرضية.

وكشف أن من المنتظر أن تتم عملية إطلاق «مسبار الأمل» خلال يوليو 2020، ليصل إلى المريخ في الربع الأول من عام 2021.

وأكد أن تخطيط وإدارة وتنفيذ «مسبار الأمل» يتم على يد فريق إماراتي، ويعد أول مشروع عربي من نوعه لاستكشاف كوكب المريخ.