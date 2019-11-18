إزاحة الستار عن أول طائرة سباق كهربائية

المصدر: دبي ــ رويترز

كشف سباق للطائرات، تحت رعاية «شركة إيرباص الأوروبية»، أمس، عن طائرة رياضية تعمل بالكهرباء، وُصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، فيما تسعى «إيرباص» إلى تعزيز تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.

وأعلن سباق «إير ريس إي» أن شركة «كوندور أفياشين»، ومقرها بريطانيا، ستتولى تصنيع طائرة السباق التي أُطلق عليها اسم «وايت لايتنينغ»، وكُشف عنها النقاب خلال «معرض دبي للطيران 2019».

وتعمل الطائرة بمحرك كهربائي، يمكّنها من التحليق بسرعة تبلغ نحو 482 كيلومتراً في الساعة، في مضمار طوله خمسة كيلومترات على ارتفاع 10 أمتار فقط عن الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي للسباق، جيف ووكمان، إن مجموعة السباق ستقدم فرصة لاختبار الابتكار وتسريع الخطى باتجاه السفر التجاري بالكهرباء.

وذكرت الشركة أن بطاريات «ليثيوم» مثبتة تحت بدن الطائرة، ستمدها بالطاقة اللازمة للطيران لمدة خمس دقائق بسرعة شديدة خلال سباق، ونحو 10 دقائق احتياطية بسرعة منخفضة.

ويهدف سباق «إير ريس إي» إلى أن يصبح أول سباق للطائرات الكهربائية في العالم عندما يطلق أولى منافساته الدولية في عام 2020.

الطائرة يمكنها التحليق بسرعة 482 كيلومتراً في الساعة.