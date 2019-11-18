«إكسبو 2020».. موقع مميّز على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُقام معرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، حيث يتميز الموقع بسهولة الوصول إليه مباشرة من مطارَي دبي وأبوظبي الدوليين، ومرسى السفن السياحية بدبي، ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

ويشغل موقع المعرض مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 4.38 كيلومترات مربعة.

وستشغل المنطقة المسوّرة في المعرض نحو كيلومترين مربعين من موقعه، في حين أن نحو 2.4 كيلومتر مربع المتبقية ستضم مرافق ومباني دعم تشمل «قرية إكسبو 2020» المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع المعرض، إضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومساحات تجزئة ومتنزه عام.

وستضم المنطقة المسوّرة أكثر من 192 جناحاً فردياً لكل دولة على حدة، سيعرض كلٌّ منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والمعارض التي ترغب تلك الدول بتقديمها.

كما ستشمل المنطقة المسوّرة باقة واسعة من خيارات المطاعم ومتاجر التجزئة، حيث يمكن للزوار تذوّق أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم، والحصول على تجارب تسوّق لا تُضاهى.

وتشكّل الأجنحة الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي» ركيزة أساسية في تصميم مخططه الرئيس، وهي تعكس موضوعاته الفرعية المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.