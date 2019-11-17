شركات تعتزم طرح سيارات كهربائية في أسواق الإمارات خلال 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشف مسؤولو شركات سيارات عن عزمهم طرح مركبات كهربائية في أسواق الدولة خلال عام 2020.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركتهم في «معرض دبي الدولي للسيارات 2019»، الذي أختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أن طرح السيارات الكهربائية يواكب الطلب المستقبلي، وتوجه دولة الإمارات نحو استخدام المركبات الكهربائية.

«جاغوار» كهربائية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي للعلاقات العامة والاتصال في شركة «جاغوار، لاند روفر» الشرق الأوسط، سلمان سلطان، إن الشركة طرحت عبر منصتها في «دبي الدولي للسيارات 2019»، وللمرة الأولى، الطراز الكهربائي «آي بيس» من علامة «جاغوار».

ولفت إلى أن من المنتظر طرح الطراز في أسواق الدولة منتصف عام 2020، بسعر يبلغ 390 ألف درهم. وأكد أن طرح «جاغوار» لسيارة كهربائية في أسواق الإمارات يواكب الطلب المستقبلي، واهتمام الجهات الحكومية بالتوجه نحو السيارات الكهربائية. وأوضح أن السيارة تتضمن تقنيات ذكية، وستعمل بمحرك بقوة 400 حصان، وتتيح الانطلاق إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 4.8 ثوانٍ.

ألواح طاقة شمسية

بدوره، قال مدير المبيعات لسيارات «جي إيه سي» في شركة «قرقاش للسيارات والتجارة العامة»، أديب صفا، إن الشركة عرضت طرازين من السيارات الكهربائية، من المنتظر طرحهما في أسواق الدولة خلال العام المقبل.

وأضاف أن أحد الطرازين يأتي باسم «إيه آي أو إن أس» بتقنيات ذكية مبتكرة، ويتيح الشحن الكهربائي عبر ألواح للطاقة الشمسية على سطح السيارة الخارجي، كما يتضمن الطراز تقنيات ذكية، مثل التواصل مع تطبيقات الهواتف الذكية، ودعم تقنية «إنتيلجنت كنترول سيستم» التي تتيح إبطاء سرعة السيارة بشكل آلي بمجرد اقترابها بدرجة كبيرة من سيارة أخرى، إضافة إلى نظام «أتو بارك» للمساعدة على ركن السيارة في المواقف.

وأوضح أن فترة الشحن الكهربائي تراوح بين ست ساعات وثمانٍ، فيما يتيح الشحن لفترة 40 دقيقة السير مسافة 250 كيلومتراً. وذكر أن الطراز الثاني يأتي باسم «جي آي 3530» من فئة «كروس أوفر»، ويتضمن أنظمة ذكية للبحث عن مواقع الشحن الكهربائي. في السياق نفسه، قال رئيس قسم التسويق في شركة «نيسان» الشرق الأوسط، عبدالإله وزني، إن الشركة طرحت عبر منصتها سيارة «نيسان ليف»، التي تعمل بنسبة 100% بالشحن الكهربائي. وأكد أنه تم استعراض قدرات السيارة عبر استعمال طاقتها الكهربائية في تشغيل أجهزة أخرى، لافتاً إلى أن الشركة تبحث طرح السيارة في أسواق الدولة في 2020.

مركبة صينية

قال نائب المدير العام في مجموعة «ون ورد» للسيارات، إيفين تشي، إن الشركة طرحت نموذجاً لسيارة كهربائية من موديل «هونجيكي آي إتس أس 3» المصنعة في الصين، مؤكداً طرح المركبة في الإمارات العام المقبل.