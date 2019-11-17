«مسرعة دبي للمدن الذكية» تستقبل 11 شركة ناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، أن شبكة «ستارت أب بوت كامب» Startupbootcamp، المتخصصة في دعم الشركات الناشئة حول العالم، اختارت 11 شركة ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «مسرعة دبي للمدن الذكية»، التي تستمر ثلاثة أشهر، وتركز على تعزيز الابتكار في مجال المدن الذكية بدبي ويعقد برنامج مسرعة دبي للمدن الذكية، الذي تم إطلاقه عام 2017، ويدار من «ستارت أب بوت كامب»، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، منذ تأسيسه.

وتم اختيار الشركات الناشئة الـ11 من بين أكثر من 800 شركة ناشئة تقدمت للالتحاق بالبرنامج من 74 دولة. ونظم فريق «ستارت أب بوت كامب للمدن الذكية» جولات لتقييم المتقدمين طوال أربعة أشهر في 28 دولة في العالم.

أما الشركات الناشئة الفائزة التي تم اختيارها للمشاركة في نسخة 2019 من البرنامج فهي:

1- من الأردن: Carers منصة ربط العائلات بالأفراد المتخصصين في تقديم خدمات الرعاية.

2- من الولايات المتحدة الأميركية: BasilLabs شركة التحليلات التي تمكّن المدن من تطوير حلول غايتها منفعة المجتمع.

3- من الأردن: Controlcast منصة الإعلانات الرقمية المتاحة للجميع.

4- من الهند: Dressire خاصية استخدام الذكاء الاصطناعي في تجارة التجزئة لفهم وجذب المستخدمين إلكترونياً وفي المتاجر، إلى جانب توقع التوجهات المستقبلية.

5- من تركيا: Global Miles أول برنامج ومنصة عالمية من نوعها للمسافرين الدائمين بتقنية بلوك تشين.

6- من دولة الإمارات: Lightified آلية تسهيل حلول الإضاءة المحترفة.

7- من دولة الإمارات: Monocle Reality لتخطيط العالم من جديد بتقنية الواقع المعزز.

8- من المملكة العربية السعودية: Near Motion لتقنيات الربط وحلول التفاعل المتحرك.

9- من فلسطين: Receet للإرسال الفوري للإيصالات الرقمية إلى الهواتف الذكية

10- من لبنان: Revotonix لتطوير روبوتات ذاتية الحركة بالكامل.

11- من دولة الإمارات: Shorages منصة تخزين وتأجير مستودعات حسب الطلب.