جناح لوكسمبورغ.. القدرة على إعادة الابتكار

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كانت لوكسمبورغ أول دولة أجنبية تضع حجر الأساس لجناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بعد أن كانت كذلك أول دولة توقّع عقد المشاركة الرسمي في أكتوبر 2017. ومن المنتظر أن يكون موضوع الجناح تحت عنوان: «لوكسمبورغ الغنية بالموارد»، والذي يعكس مكانتها كدولة ذكية، تتطلع إلى ربط الموارد البشرية والطبيعية والتقنية والمالية، التي تحتاج إليها لبناء مستقبلها.

وسيكون موقع الجناح في منطقة «الفرص»، وسيضم مساحة للعرض، وأخرى متعددة الأغراض، ومطعماً ومتجراً، ومكاتب إدارية ومنشآت فنية.

وستركز عمارة الجناح وتصميمه على القضايا ذات الصلة بالموارد، وستبرز طموح لوكسمبورغ، وتروج قدرة البلد على إعادة ابتكار نفسه، والتزامه بالنمو المستدام.

وقد سبق للوكسمبورغ أن كشفت أن مواد جناحها في «إكسبو 2020 دبي» يمكن إعادة استخدامها بعد انتهاء المعرض بنسبة 70%، كاشفة عن أن كلفة الجناح تبلغ 35.9 مليون دولار (131.8 مليون درهم).

يذكر أنه جرى اختيار تصميم الجناح من خلال عطاء مفتوح، طلب فيه من فرق من المعماريين والمهندسين والمصممين تقديم رؤية شاملة عن لوكسمبورغ، في إطار موضوع «لوكسمبورغ الغنية بالموارد».