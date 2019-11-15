12.5 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار للتطوير، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً في المبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 12.525 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت صافي أرباح قدره 2.070 مليار درهم مع إيرادات بلغت 9.625 مليارات درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن صافي أرباحها ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 688 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، محمد العبار، إن «شركة إعمار للتطوير تركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء وأعلى معايير الجودة في البناء والتوظيف والتكنولوجيا الحديثة».