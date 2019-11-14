"إعمار للتطوير" تحقق مبيعات بقيمة 12.525 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "إعمار للتطوير"، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي اليوم عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وسجلت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 25٪ لتصل إلى 12.525 مليار درهم (3.410 مليار دولار أميركي) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

وبمقارنة نمو الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، والفترة نفسها لعام 2018، فقد حققت الشركة صافي ربح قدره 2.070 مليار درهم (564 مليون دولار أميركي) مع إيرادات بلغت 9.625 مليار درهم (2.620 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

ومع إعلان الشركة عن إطلاق 19 مشروعاً سكنياً جديداً في عام 2019 بقيمة إجمالية تصل إلى 10.127 مليار درهم إماراتي (2.757 مليار دولار أميركي)، وصلت قيمة مبيعات المشاريع المعدة للبيع إلى 36.098 مليار درهم إماراتي (9.828 مليار دولار أمريكي)، مما يبرهن الأسس المالية القوية والنتائج الإيجابية لإيرادات ستحققها الشركة وسيتم إحتسابها في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" و"إعمار للتطوير" محمد العبار: "أطلقت شركة إعمار للتطوير خلال السنوات الماضية مجموعة من المشاريع العقارية المميزة والواعدة بتجربة فريدة لنمط الحياة للسكان، والتي أسهمت بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات العقارية. وتركز الشركة على تقديم أفضل خدمة للعملاء وأعلى معايير الجودة في البناء والتوظيف والتكنولوجيا الحديثة وعلى وضع أفضل إستراتيجية للنمو المستقبلي. ونهدف إلى تقديم منتجات فريدة من نوعها للراغبين بشراء وحدات سكنية توفر لهم فرصة الاستمتاع بنمط الحياة العصرية ومرافق خدمات تعزز شعورهم بالصحة والرفاهية وجودة الحياة".

وترى إعمار للتطوير بأن العام 2019 يمثل عام التحّول لا سيما مع وجود طلب مرتفع على الوحدات السكنية التي توفر للسكان خيارات مميزة من المرافق الخدماتية التي تؤمن الإستمتاع بتجربة إقامة صحية وراقية في أجواء مريحة.

وخلال الربع الثالث، دخلت شركة "إعمار للتطوير" في إتفاقية شراكة في المشروع العقاري الرئيسي "ذا فالي" ، وهو مشروع بقيمة 25 مليار درهم (7 مليار دولار أمريكي) يقع على طريق دبي - العين ويساهم في توسعة خارطة دبي ويتميز بأسلوب تصميمه الحضري والمعاصر وفق أعلى معايير المساكن المستقبلية، مع مرافق خدماتية من الطراز العالمي.

مشاريع متنوعة ووجهات جذابة

وفي 2019، أطلقت إعمار للتطوير مشروع "ساوث بيتش" السكني الأول من نوعه في قطاع بيوت العطلات قصيرة المدة والمطل على الواجهة البحرية، وبرج "جراند بلو" الذي صممه المصمم العالمي إيلي صعب في مشروع "إعمار بيتشفرونت". ويعتبر مجمع "ساوث بيتش" أول مشاريع الشركة المدرجة في خدمة "إيز من إعمار"، التي توفر للمستثمرين خدمة إدارة عقاراتهم من إعمار، وتلبي حاجة السوق لخيارات الإيجار قصير الأجل، كما تتيح لهم فرصة الاستفادة من نموذج أعمال جديد يضمن عوائد عالية محتملة على الاستثمار.

وقامت الشركة مؤخراً بتدشين العديد من الوجهات السكنية الاستثنائية في دبي هذا العام، بما في ذلك "شمس" وجوي" و"ربيع" ضمن المرحلة الثالثة من مجمع المرابع العربية، و"باي شور" و"بالاس" و"صيف" و"كريك إيدج" و"سيرف" في مشروعها الضخم بمنطقة خور دبي الذي تبلغ مساحته ستة كيلومترات مربعة ويُعرف باسم "عالم الغد"، إضافة إلى "إكزيكتيف رزيدنسز" و"جولف جروف" و"جولف فل" و"إميرالد هيلز" في مجمع دبي هيلز استيت، و"فلل إكسبو جولف" و"بارك سايد" و"جرين فيو" في مشروع "إعمار الجنوب" الرائد الذي يبعد 10 دقائق فقط من موقع معرض إكسبو دبي 2020 وسبع دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن مشروع "سيردانا" في ميناء راشد والذي يعتبر الوجهة العالمية الجديدة لمحبي الإبحار في منطقة خور دبي التاريخية قرب بر دبي/ ديرة.

كما سلمت إعمار للتطوير 4700 وحدة سكنية حتى الآن خلال عام 2019 في عدة مشاريع رئيسية مثل دبي هيلز استيت وإعمار الجنوب وخور دبي ووسط مدينة دبي.

وتمتلك إعمار قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين تضم أكثر من 200 جنسية، كما أنها احتلت المرتبة 14 من بين قائمة أقوى الشركات العقارية لعام 2019، حيث قدّرت قيمة علامتها التجارية بأكثر من 2.7 مليار دولار أميركي.