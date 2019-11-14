«إحصاء أبوظبي»: أسعار المستهلكين تتراجع 0.9% خلال 10 شهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز الإحصاء بأبوظبي بانخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% للفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، بينما كان 111.8% للفترة نفسها من عام 2018.

وأشار المركز في بيان، أمس، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2019، إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.1% خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 109.8% خلال شهر أكتوبر 2019، بينما كان 111.0% في شهر أكتوبر من عام 2018.

وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.1% خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة بشهر سبتمبر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي 109.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما كان 109.7% في شهر سبتمبر السابق.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». وأسهمت مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 128.5% من مجمل معدّل الانخفاض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%. كما أسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 102.2% من مجمل معدل الانخفاض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.1%. وأسهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 29% من مجمل معدل الانخفاض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.2%. وأسهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بالحد من نسبة الانخفاض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وذلك بنسبة 112.6%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 22%.

كما أوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.4%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 0.5%، خلال الفترة بين ينايرو أكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة والأسر غير المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 0.9%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 1.4%.

• مجموعة «النقل» أسهمت بنسبة 102.2% من معدل الانخفاض.