طيران الإمارات» تطلق «خرائط المطار» لمساعدة المسافرين على التنقل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات خاصية «خرائط المطار» على تطبيقها لمساعدة المسافرين في التنقل بسلاسة ضمن المطار.

وأوضحت الشركة في بيان أن الخاصية الجديدة تحدد موقع المستخدم من خلال تقنية «بلوتوث» أو «واي فاي»، كما توفر إمكانية البحث الدقيق عن مواقع داخل المطار تشمل مكاتب إنهاء إجراءات السفر وصالات «طيران الإمارات» والمتاجر والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي.

ويستخدم تطبيق «طيران الإمارات» المتوافر بـ19 لغة، 1.5 مليون شخص شهرياً، حيث يتيح للعملاء إمكانية البحث والحجز وإدارة رحلاتهم وحسابات «سكاي واردز».

ويتمكن المسافرون من استخدام «خرائط المطار» الجديدة في المبنى (رقم 3) لمطار دبي الدولي، إضافة إلى مطارات رئيسة أخرى ضمن شبكة خطوط الناقلة وهي: لندن هيثرو ولندن غاتويك ومطار هونج كونج الدولي.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت العام الماضي ميزة جديدة على تطبيقها المحمول تتيح للعملاء تصفح آلاف الأفلام والألبومات الموسيقية والبرامج التلفزيونية المتوافرة على نظامها للترفيه الجوي، وإعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة قبل السفر، ثم مواءمتها من أجهزتهم المحمولة وعرضها على شاشة الفيديو الشخصي على الطائرة.

كما أطلقت الشركة العام الماضي أيضاً نموذجاً ثلاثي الأبعاد لتوزيع المقاعد على موقعها الشبكي لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي على منصتها الرقمية.

