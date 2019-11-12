«اتصالات» توفّر مكالمات غير محدودة لخط الفاتورة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن إطلاق باقات جديدة، تتيح لمشتركي خط الفاتورة، وللمرة الأولى في دولة الإمارات، فرصة التمتع بإجراء مكالمات دولية ومحلية غير محدودة ضمن الباقات المختارة.

وأوضحت «اتصالات» في بيان أنه من خلال الباقات الجديدة (Freedom Unlimited)، بات بإمكان عملاء خط الفاتورة اختيار الباقة المناسبة لاحتياجاتهم، والتمتع بحرية كاملة في الاتصال غير المحدود مع الهواتف المحمولة والثابتة في الإمارات، أو مع معظم الوجهات الدولية.

وأضافت أنه يمكن لعملاء خط الفاتورة الاستفادة من العرض الترويجي المحدود «مضاعفة البيانات» دون أي رسوم إضافية، وذلك عند الاشتراك في إحدى باقات (Freedom) الجديدة، كما يمكنهم الاستمتاع بمزايا هذا العرض لمدة 12 شهراً، بدءاً من يوم التفعيل.

وبيّنت «اتصالات» أنه يمكن للمتعاملين الاختيار بين الاشتراك من دون عقد والتمتع بحرية كاملة مع باقة الدفع الآجل، أو الاشتراك بعقد للحصول على فرصة توفير أكثر، مع التأكيد على أن العملاء سيحصلون في كل الأحوال على مزايا بأسعار معقولة، والاستمتاع بعرض «بسمات غير المحدود: اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً»، عبر اشتراك بقيمة 20 درهماً شهرياً، إضافة إلى الحصول على عروض وقسائم شراء و«كوبونات» تخفيضات غير محدودة من المحال التجارية ودور السينما والمطاعم ومراكز الصحة ووكالات السفر.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «نحن ملتزمون بتوفير أفضل المزايا وأحدث الخدمات والحلول المبتكرة التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع عملائنا ومتطلباتهم».