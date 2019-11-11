"اتصالات" توفّر مكالمات غير محدودة ضمن باقات خط الفاتورة الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق باقتها الجديدة "Freedom Unlimited"، التي تتيح لمشتركي خط الفاتورة - ولأول مرة في دولة الإمارات- فرصة التمتع بإجراء مكالمات دولية ومحلية غير محدودة ضمن الباقات المختارة.

ومن خلال هذه الباقات الجديدة من "اتصالات"، بات بإمكان عملاء خط الفاتورة اختيار الباقة المناسبة لاحتياجاتهم، والتمتع بحرية كاملة في الاتصال غير المحدود مع الهواتف المتحركة والثابتة في الإمارات، أو مع أغلبية الوجهات الدولية، والتحدث بحرية ودون انقطاع مع الأهل والأصدقاء، والبقاء على تواصل دائم ومستمر معهم.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: "نحن ملتزمون في (اتصالات) بتوفير أفضل المزايا وأحدث الخدمات والحلول المبتكرة التي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع عملائنا ومتطلباتهم، وبالنسبة لعملاء خط الفاتورة، فقد حرصنا بشكل دائم ومستمر على توفير العروض ذات القيمة المضافة لهم، وبالشكل الذي يلبي حاجاتهم وتطلعاتهم المتزايدة والمتنوعة".

مضيفاً: «بدأت رحلة Freedom من (اتصالات) مع باقة (اختيارك.. بكيفك)، وقمنا بعدها بإطلاق خدمة (تجول وكأنك في دارك)، الخدمة التي تمكن المشتركين من الاستمتاع بالسعات المحلية من الدقائق والبيانات عند السفر خارج الدولة. واليوم ومع إطلاق خيارات (المكالمات غير المحدودة)، التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها ستوفّر لعملائنا الحرية في إجراء عدد غير محدود من المكالمات المحلية والدولية في أي وقت».

كما يمكن لعملاء خط الفاتورة الاستفادة من العرض الترويجي المحدود "مضاعفة البيانات" دون أية رسوم إضافية، وذلك عند الاشتراك في إحدى باقات Freedom الجديدة، كما يمكنهم الاستمتاع بمزايا هذا العرض لمدة 12 شهراً، بدءاً من يوم التفعيل.

علاوة على ما تقدم، يمكن للعملاء الاختيار بين الاشتراك من دون عقد والتمتع بحرية كاملة مع باقة الدفع الآجل، أو الاشتراك بعقد للحصول على فرصة توفير أكثر، مع التأكيد على أن العملاء سيحصلون بكل الأحوال على مزايا رائعة بأسعار معقولة، والاستمتاع بعرض "بسمات غير المحدود: اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً، عبر اشتراك رمزي بقيمة 20 درهماً شهرياً، إضافة إلى الحصول على العديد من العروض وقسائم الشراء وكوبونات التخفيضات غير المحدودة من المحال التجارية ودور السينما والمطاعم ومراكز الصحة ووكالات السفر.

كما يمكن لعملاء باقة Freedom Unlimited أيضاً التمتع بــ 100 ساعة واي فاي في الشهر، في أكثر من 350 موقعاً، في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما فيها المراكز التجارية، وذلك عند الاتصال بشبكة UAE WiFi من "اتصالات".