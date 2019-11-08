«دومينوز» تدعو زوّار «إكسبو 2020» إلى تخيل «بيتزا المستقبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد أن أصبحت المزوّد الرسمي للبيتزا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، دعت شركة «دومينوز» زوار المعرض إلى تخيل «بيتزا المستقبل»، التي ستكشف عنها في الحدث المرتقب.

وأكدت «دومينوز» أنها ستدفع بروحها الابتكارية قدماً إلى الأمام، من خلال دعوة الناس من مختلف أنحاء العالم إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن ما ينبغي أن تبدو عليه «البيتزا في المستقبل»، من خلال أسئلة منها، هل لديك فكرة مبتكرة لجعل توصيل البيتزا أسهل؟ أو فكرة لجعل العبوة أقل ضرراً على البيئة؟ أو هل ترغب في أن يكون لك رأي في شكل البيتزا المستقبلية؟

وأشارت إلى أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل حول طرق الإسهام بأفكار الزوار التي قد تساعد في تشكيل «مستقبل البيتزا» عند بدء «إكسبو 2020».

خليط

وقال مدير الامتيازات في إدارة البرامج والفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»، دارين تسي، إن «(إكسبو 2020) هو في حد ذاته خليط من المكونات المتناسقة، لهذا السبب نحن متحمسون للترحيب بـ(دومينوز) في الحدث الأروع في العالم، حيث سيستمتع الزوار بالبيتزا المحببة وغيرها الكثير».

وأضاف: «لاتزال شركة (دومينوز) تضفي لمستها على مطبخ الغد، بما ينسجم مع شعار المعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

وذكر أن الملايين من الزوار الذين يسعون إلى الحصول على وجبات ذات قيمة عالية، سيجدون العديد من متاجر «دومينوز» في موقع «إكسبو 2020» بدبي الجنوب، كل واحد من هذه المطاعم يعدّ بيتزا مصنوعة يدوياً، ويضم مجموعة مختارة من الأطباق الجانبية والحلويات.

ولفت إلى أنه ستدير هذه المنافذ شركة «آلامار الغذائية»، صاحبة امتياز علامة «دومينوز» التجارية في المنطقة، التي تدير أكثر من 450 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

الطعم والجودة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «آلامار الغذائية»، شوبيت تاندون، إن «شركته تسعى دائماً إلى الريادة في المنطقة، من خلال الابتكارات في الطعم والجودة والتكنولوجيا»، مضيفاً: «نحن فخورون بارتباط اسم (دومينوز بيتزا) بأول (إكسبو) دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا». وأشار إلى أن «(إكسبو 2020 دبي) سيكون واحداً من الوجهات الرائدة في العالم لعشاق الطعام على مدار ستة أشهر، مع أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات تقدم أكثر من 50 مطبخاً عالمياً في مساحة تساوي سبعة ملاعب كرة قدم». وتابع تاندون أنه «سيكون في انتظار الزوار أيضاً أطباق مطابخ مبتكرة وجولات تذوق للطعام، وأخرى للتعرف إلى تقنيات الطبخ في المستقبل، كما سيتعرفون إلى أشهر المطاعم المحلية، وممارسات الاستدامة المتطورة، وأكثر من ذلك بكثير في أضخم حدث يقام في العالم العربي على الإطلاق»

تاريخ من الابتكار

تأسست شركة «دومينوز» عام 1960، وأصبحت تبيع أكثر من 500 مليون بيتزا في جميع أنحاء العالم سنوياً.

وتتمتع «دومينوز» بتاريخ طويل من الابتكار، كما انها أول شركة التزمت بتوصيل الطلبات في غضون 30 دقيقة، وهي أول من استخدم التكنولوجيا التي تتيح للعملاء تتبع طلباتهم عبر الإنترنت، بينما تعكف الشركة حالياً على تنفيذ مشروع تشغيل سيارة توصيل ذاتية القيادة.

- «إكسبو 2020 دبي» سيكون وجهة رائدة

لعشاق الطعام على مدار ستة أشهر.

- 200

منفذ للأطعمة

والمشروبات تقدم 50

مطبخاً عالمياً في مساحة

تساوي سبعة ملاعب

كرة قدم.