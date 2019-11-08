مؤشر «دبي المالي» يتراجع 1.75% في أسبوع

المصدر: شريف اليماني - دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 1.75% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مغلقاً على 2698.78 نقطة. وشهد مؤشر قطاع البنوك تراجعاً بنسبة 2.43%، وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، فيما انخفض قطاع العقارات 2.53%.

واتجه العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي بلغ 120.145 ألف درهم، و117.26 مليون درهم، و2.5 مليون درهم على التوالي.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.46% خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند 5131.37 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك1%، وقطاع الخدمات بنسبة 2%، بينما تراجعت بقية مؤشرات القطاعات. واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 98.44 مليون درهم.