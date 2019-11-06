200 سفينة سياحية ومليون زائر بحري متوقع إلى دبي خلال موسم 2020

المصدر: دبي -الإمارات اليوم



تعزّز دبي جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة خلال فصل الشتاء وذلك مع بدء موسم السياحة البحرية الجديد، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسفن السياحية في المنطقة. ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019/2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.



وبدأ الموسم الجديد في 19 أكتوبر الماضي، مع وصول سفينة «ماين شيف 5» التابعة لـ«توي كروزيس»، وعلى متنها أكثر من 6 آلاف زائر، تليها خمس سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرة في دبي مثل «كوستا دياديما» التابعة لـ«كوستا كروزيس»، و«إم إس سي بليسيما» التابعة لـ«إم إس سي كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» التابعة لـ«رويال كاريبيان»، و«لا بيل دي زوسيان» التابعة لـ«كروازيوروب»، و«ماين شيف 6» التابعة لـ«توي كروزيس».

وسترسو هذه السفن السياحية في ميناء راشد في دبي، الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضمّ مرافق ذات طراز عالمي تتّسع لسبع سفن ضخمة في وقت واحد. وسيستقبل الميناء خلال 11 مناسبة خمس سفن سياحية في يوم واحد، وسترسو فيه مرتين ست سفن في يوم واحد.

وخلال موسم 2018/2019، سجّلت دبي ارتفاعاً في عدد الزوار القادمين عبر البحر على متن السفن السياحية بنسبة تزيد عن 51% ليبلغ عددهم 850 ألف زائر، وزيادة موسمية بنسبة 38% في عدد السفن السياحية والتي بلغ عددها 152 سفينة، وذلك بالمقارنة مع الموسم 2017/2018.



