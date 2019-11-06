«إكسبو 2020» يعزّز مبيعات شركات الأعمال التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل مستويات الثقة لدى شركات الأعمال التجارية في الإمارات ارتفاعها تزامناً مع تسارع التحضيرات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن بنك «HSBC».

وأظهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية لتقرير HSBC الأخير، بعنوان: «المستكشف: الآن، وفيما بعد وكيف سيكون»، التي شملت أكثر من 9100 شركة في 35 بلداً ومنطقة، أن 83% من شركات الأعمال التجارية في الإمارات تتوقّع نمو مبيعاتها خلال الأشهر الـ12 المقبلة وحدها، مع تطلع 35% من هذه الشركات على الأقل إلى تحقيق زيادة بالنمو بنسبة 15% أو أكثر.

ومع توقع زيارة الكثير من السياح والمسؤولين وشركات الأعمال من 195 بلداً لدولة الإمارات لحضور معرض «إكسبو 2020»، تقوم شركات الأعمال التجارية في الإمارات بإجراء تقييم للفرص الدولية التي سيجلبها هذا الحدث العالمي على المديين المتوسط والطويل.

وعند سؤال الشركات عن تطلعاتها المستقبلية لتوسيع نطاق أعمالها إلى الخارج خلال العامين المقبلين، كان لدى 92% من هذه الشركات نظرة إيجابية تجاه التجارة الدولية، لتتقدم بذلك على المتوسط العالمي 81%، وأعلى بـ7% من الردود التي تم الحصول عليها على السؤال ذاته قبل عام مضى.

وقال رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «HSBC» في الإمارات، مايك ديفيس: «تدل جهود دولة الإمارات في مجال التنوّع الاقتصادي، على أنه يتم النظر إليها على نحو متزايد كمركز للابتكار في مجال التجارة، يحقق الفائدة لكل من شركات الأعمال التجارية المحلية والدولية. ومع العمل الجاري لتنفيذ رؤية 2021 وكذلك الانتشار الدولي وعلاقات التواصل التي سيوفرها (معرض إكسبو)، فإن من شأن ذلك أن يوفر الكثير من الفرص الواعدة للشركات المهتمة بأعمال التصدير».

وعند سؤال الشركات عن تطلعاتها إلى النمو في الخارج، فإن أكثر من نصف شركات الأعمال في الإمارات تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها الخيار الأول للتوسع في الأسواق، حيث تتربع أسواق المملكة العربية السعودية ومصر في مكان الصدارة. أما خارج هذه المنطقة، فإنه يتم النظر إلى منطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ على أنها تقدم الكثير من التوقعات الإيجابيةً المستقبلية، حيث ينصب التركيز في المقام الأول على أسواق الصين والهند على نحو متساوٍ.

وتنظر شركات الأعمال التجارية في الإمارات إلى هذه السياسات الحمائية كفرصة، أكثر من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن 72% من شركات الأعمال التجارية في الدولة ترى أن هنالك الكثير من المزايا للاستفادة منها.

• %83 من الشركات في الإمارات تتوقع نمو مبيعاتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

• %92 من الشركات لديها نظرة إيجابية تجاه التجارة الدولية خلال العامين المقبلين.