جناح أذربيجان.. 1300 متر مربع من البساتين وممرات المشي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمتد جناح أذربيجان، الذي يقع في منطقة الاستدامة، على مساحة 1300 متر مربع من البساتين وممرات المشي، مستلهماً فكرته من الطبيعة ومكرّساً لمستقبل الإنسانية.

ويتميز الجناح بموضوعه الذي يكرس «التعاون والابتكار»، فضلاً عن أنه يتميز بسطح من وسادة هوائية للتبريد عند ارتفاع درجات الحرارة، كما يتمتع بتهوية طبيعية.

وتم تزويد الجناح بالطاقة الشمسية، إلى جانب تكنولوجيا لجمع مياه الأمطار. وينعكس تركيز الجناح على البيئة في بساطة تصميمة واكتسائه باللون الأخضر.

وسيشجع الجناح المستلهم من الطبيعة، والمغطى بسقف على شكل ورقة شجر، الزوّار على أن يتذكروا أثر اختياراتهم الفردية وأن يستثمروا في المستقبل الآن لاستعادة التوازن إلى عالمنا الطبيعي.

• الجناح يقع في منطقة الاستدامة مستلهماً فكرته من الطبيعة ومكرّساً لمستقبل الإنسانية.