«جيتكس للتقنية 2019» يضخ 1.6 مليار درهم في اقتصاد دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مركز دبي التجاري العالمي أن «أسبوع جيتكس للتقنية» استمر في لعب دوره كمحفّز قوي يُسهم على الدوام في تعزيز المكانة المتنامية لدبي والمنطقة على المستوى العالمي، باعتبارها سوقاً رائدة في تبني التقنيات والابتكارات الحديثة.

وأفاد المركز في بيان بأن النتائج المعلنة في تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لـ«أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، الصادر عنه، أمس، تشير إلى إسهام المعرض المتنامي في اقتصاد دبي، إذ حقق 1.6 مليار درهم عائدات مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الجاري، فيما بلغت القيمة المحتجزة في الاقتصاد المحلي 919 مليون درهم، بنسبة 57% من العائدات.

تضاعف

ووفقاً للتقرير، فقد تضاعف عدد حضور المعرض بنحو 60 مرة، كما شهد زيادة كبيرة في حجمه منذ انطلاقته بنحو 100 ضعف.

ووصلت قيمة الناتج الاقتصادي المباشر الذي حققه المشاركون نحو 1.136 مليار درهم داخل قطاع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة، ويُمثل هذا الرقم إجمالي إنفاقهم على السلع والخدمات المتعلّقة بمشاركتهم في الحدث. كما سجل «جيتكس» نحو 468 مليون درهم كناتج غير مباشر ومستحدث أدى إلى تحقيق ناتج اقتصادي إجمالي بقيمة 1.6 مليار درهم.

وحقق الحدث قيمة محتجزة كبيرة داخل الاقتصاد بلغت 57% من عائداته الاقتصادية بواقع 919 مليون درهم، منها 669 مليون درهم قيمة مضافة مباشرة، و126 مليون درهم قيمة غير مباشرة، و124 مليون درهم قيمة مستحدثة.

الإنفاق المباشر

وبلغ إجمالي الإنفاق المباشر للمشاركين المتعلّق بالمعرض (354 مليون درهم)، بما في ذلك إيجار مساحات العرض، وبناء المنصات والنفقات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى إنفاقهم على الخدمات المرتبطة بالأعمال بواقع (37 مليون درهم)، ليصل إجمالي الإنفاق المباشر إلى 391 مليون درهم، يمثّل 34% من الناتج الاقتصادي المباشر الذي يحققه الحدث.

كما بلغ إجمالي إنفاق المشاركين عام 2019 على الإقامة والمطاعم ومتاجر التجزئة 651 مليون درهم، بما يوازي 58% من الناتج الاقتصادي المباشر لمعرض «جيتكس»، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على الطيران وتأشيرات الدخول 94 مليون درهم، بنحو 8% من الناتج الاقتصادي المباشر للمعرض.

مبيعات

وأظهر تقرير الأثر الاقتصادي أن إجمالي الناتج الاقتصادي بلغ 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بإنفاق مباشر بلغ 354 مليون درهم، ما يعني أن كل درهم تم إنفاقه في «جيتكس» نتج عنه 4.5 أضعاف قيمته كمبيعات في اقتصاد دبي الأوسع.

ووفقاً للتقرير، سجّل «جيتكس 2019» مشاركة إجمالية بلغت 171 ألفاً و282 مشاركاً، 33% منهم من خارج الدولة، بينما استضاف الحدث أكثر من 4500 شركة عارضة.

وجاء المشاركون من 152 دولة، 40% منهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وظائف

وأظهرت التقديرات أن «أسبوع جيتكس للتقنية» دعم 6239 وظيفة، وولّد دخلاً قابلاً للتصرّف للأسر المقيمة في دبي بقيمة 298 مليون درهم. وأسهم قطاع الفعاليات والقطاعات ذات الصلة في هذه القيمة بتوفير 4442 وظيفة بنحو (71%) من الوظائف، بينما نتجت 1797 وظيفة بنسبة (29%) من الوظائف بفضل التوظيف غير المباشر عبر الاقتصاد المحلي الأوسع.

مركز عالمي

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن دولة الإمارات تشهد تطوّراً كبيراً يؤهلها لأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار، لافتاً إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في استخدام التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين».

أيام الإقامة.. والإنفاق

بيّن تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لـ«أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أن إنفاق المشاركين من خارج الدولة بلغ ستة أضعاف المشاركين من داخل الدولة، فقد أشار كذلك إلى أن متوسط أيام الإقامة للمشاركين الدوليين بلغ 5.7 أيام، بينما بلغ متوسط الإنفاق اليومي للشخص الواحد 1741 درهماً (9925 درهماً طوال فترة الإقامة).

• 354 مليون درهم إجمالي الإنفاق المباشر للمشاركين بالمعرض.

• كل درهم تم إنفاقه في «جيتكس» نتج عنه 4.5 أضعاف قيمته كمبيعات في اقتصاد دبي.