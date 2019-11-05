1000 موزع تذاكر معتمد لاستقطاب زوّار «إكسبو 2020 دبـي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن لديه 1000 موزع تذاكر معتمد يسهمون في استقطاب ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم إلى الحدث المرتقب، متوقعاً استقبال 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج الدولة.

وكشف المكتب أن هناك وكالات سفر عالمية تقدّم تذاكر دخول «إكسبو 2020» ضمن باقات سفر متكاملة قبل عام من انطلاق الحدث الدولي، لافتاً إلى أن شبكة الموزعين العالمية للتذاكر التي تشمل منظمي الرحلات السياحية، ووكلاء السفر، ومجموعات الفنادق، وشركات الطيران، ستكون الأكبر في تاريخ «إكسبو» الدولي.

شبكة عالمية

وتفصيلاً، يمضي طموح «إكسبو 2020 دبي» لاستقطاب 25 مليون زيارة، على الطريق الصحيح، مع إقبال أكثر من 1000 موزع تذاكر في الأسواق الدولية الرئيسة على تسجيل أسمائهم لدى «إكسبو 2020».

وأفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بأن الشبكة العالمية التي ستشمل منظمي الرحلات السياحية، ووكلاء السفر، ومجموعات الفنادق، وشركات الطيران، تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق هدف الحدث المرتقب المتمثل في استقبال 70% من الزوّار من خارج دولة الإمارات وجعل نسخة 2020 من المعرض الدولي الأكثر شمولاً في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية الممتد لنحو 170 عاماً. وأشار إلى أنه عبر إتاحة الفرصة لتلك الشبكة الواسعة من الموزعين لتوفير التذاكر قبل نحو عام على افتتاح الحدث الضخم، فإن «إكسبو 2020 دبي» يُسهل على الموزعين إنشاء باقات سفر قيّمة للزوّار الدوليين لتجربة الحدث الأروع في العالم وفق ما يناسب ميزانيتهم واهتماماتهم.

قناة رئيسة

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا، إن «شبكة موزعي التذاكر المعتمدين، التي شكلناها، تتجاوز بالفعل أي شبكة مماثلة في دورات (إكسبو) الدولي السابقة في هذه المرحلة». وأضاف كوسلا، أن «قطاع السفر العالمي يُعد القناة الرئيسة التي ستدعم تدفق الزيارات الدولية»، لافتاً إلى أنه «مع هذه البداية القوية والتزامنا بتوفير الدعم التسويقي والترويجي للموزعين المعتمدين في أسواقهم، نحن على المسار الصحيح لاستقطاب أكبر عدد من الزوّار الدوليين في تاريخ (إكسبو) الدولي على الإطلاق».

وأوضح كوسلا، أن «إكسبو 2020 دبي» استند في تفعيل شبكات الموزعين بالأسواق المستهدفة إلى الأنماط التي يحجز بها الزوار المحتملون في تلك البلدان تذاكرهم في مراحل مختلفة من عملية التخطيط للسفر، مضيفاً: «حتى الآن، تشير توقعات (إكسبو) إلى التزام شبكة الموزعين الدوليين ببيع أكثر من مليوني تذكرة». وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» الذي سيُقام للمرة الأولى في المنطقة العربية، سيكون الحدث الأروع في العالم لعرض النبوغ والإبداع البشري، ليس فقط في دولة الإمارات، بل في المنطقة والعالم.

أسعار التذاكر

يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد لدخول «إكسبو 2020 دبي» بالنسبة للبالغين (18 عاماً فأكثر)، 120 درهماً (نحو 33 دولاراً)، بينما يبلغ سعر تذكرة ثلاثة أيام 260 درهماً (71 دولاراً).

ويمنح «إكسبو 2020 دبي» تخفيضات متنوعة للطلاب والصغار الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أكثر، فضلاً عن منح كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والأطفال دون سن خمس سنوات، إضافة إلى أصحاب الهمم، تذاكر دخول مجانية.

تجربة استثنائية

تتيح تذاكر دخول «إكسبو 2020 دبي» لحامليها عيش تجربة استثنائية لا تتكرر، تشمل أكثر من 60 عرضاً حياً كل يوم، والتعرف إلى تقنيات المستقبل، علاوة على حضور حفلات لمشاهير الفنانين العالميين، واستعراضات يومية، بجانب مشاهدة تصاميم معمارية فريدة، واحتفالات خاصة، وأكثر من 200 منفذ لتناول الأطعمة والمشروبات من شتى أنحاء العالم.

كما تتيح زيارة أجنحة 192 دولة مشاركة والتعرف إلى أفضل ما تقدمه في كل المجالات من إبداع وابتكار وتقنية وثقافة وتراث وغيرها.

شبكة الموزعين المعتمدين لتوفير تذاكر «إكسبو 2020» تُعد الأكبر في تاريخ المعرض الدولي.

«إكسبو 2020 دبي» يُسهل على الموزعين إنشاء باقات سفر قيّمة للزوّار الدوليين.



قطاع السفر العالمي يُعد القناة الرئيسة التي ستدعم تدفق الزيارات الدولية.

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مليون زيارة متوقعة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، 70% منها من خارج دولة الإمارات.