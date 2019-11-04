عُمان تستحضر شجرة «اللبان» في جناحها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستحضر جناح سلطنة عُمان في «إكسبو 2020 دبي» مسيرة التنمية والتقدم العُمانية، من خلال عنوان «عُمان - فرص عبر الزمن»، ويعتمد تصميمه على نهج الحداثة في العمارة، مع الحفاظ على سمات الهندسة المعمارية العربية والإسلامية، وروحها، وتوظيف ملامح العمارة العُمانية بأسلوب معاصر.

أما تصميم الجناح فهو مستوحى من شجرة اللبّان وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العُماني، إذ يجسد المبنى شجرة اللبان وهو يقف على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع فضاءات على مستويات مختلفة تضم بداخلها مساحات العرض. أما الواجهات الخارجية للجناح فتحاكي في تصميمها أغصان شجرة اللبان في تموجاتها.

ويسعى الجناح، من خلال مفهومه المبتكر، إلى أن يقدم للزائر تجربة يخوضها عبر الزمان والمكان، من خلال توظيف تقنيات الواقع الافتراضي والمختلط.