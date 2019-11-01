جناح البرازيل.. استحضار حوض الأمازون في صحراء دبي

المصدر: دبي - الإمارات الوم

يقع جناح البرازيل في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الاستدامة، تحت شعار «معاً من أجل التنوع».

ولكون أكبر نهر في العالم يجري في البرازيل، فلا عجب أن جناح البرازيل في «إكسبو 2020» سيتضمن المياه كأبرز ملامحه، إذ سيكون ملمح المياه في الجنــــــــاح متمــــــيزاً، بحيـــــــث يتضمـــــــن نموذجاً لحوض الأمازون، في صحــــــراء دبي.

ويمكن لزائري الجناح أن يسيروا خلاله أو حوله ليشاهدوا مناظر وأصوات وعبق مناطق الأنهار في البرازيل.

كما يمكنهم اكتشاف المزيد عن التنوع الحيوي الغني في البلاد، والإمكانات الخاصة بالإنتاج المستدام.

ويوفر الجناح منطقة للمحاضرات والمعارض، فضلاً عن مطعم ومقهى ومتجر للهدايا والتذكارات.